PyeongChang 2018 - Curling F: Svezia, GB e Giappone vanno in semifinale con la Corea

Dopo la conclusione della fase a round robin del torneo maschile, a PyeongChang 2018 giunge il momento dell'eliminazione diretta anche per il torneo di curling femminile. La classifica finale vede al comando la Corea del Sud, che ha staccato le rivali svedesi di una vittoria sfiorando anche l'en-plein. Le padrone di casa sono state le prime a conquistare la qualificazione per le semifinali ed oggi, dopo aver battuto facilmente la Danimarca per 9-3, hanno conosciuto anche le altre tre squadre che lotteranno per una medaglia.

Abbastanza sicure del posto erano Svezia e Gran Bretagna che infatti hanno strappato senza troppi problemi il pass per le semifinali. La selezione scandinava ha vinto per 9-6 sugli Stati Uniti garantendosi il secondo posto della classifica e eliminando, di fatto, le americane dalla corsa all'oro. Successo notturno invece per le britanniche che hanno battuto il Canada in un match combattuto terminato per 6-5. L'ultima squadra che lotterà per una medaglia olimpica è il Giappone. La selezione nipponica era in lotta con gli Stati Uniti per l'ultimo posto e la sconfitta delle atlete a stelle e strisce ha facilitato il tutto, anche se la sconfitta per 8-4 contro la Svizzera non lascia buone sensazioni. Vittoria ininfluente per il Canada che ha chiuso il torneo imponendosi al decimo e decisivo end contro la Russia.

La classifica finale del round robin:

1. Corea 8-1

2. Svezia 7-2

3. Gran Bretagna 6-3

4. Giappone 5-4

5. USA 4-5

6. Cina 4-5

7. Canada 4-5

8. Svizzera 4-5

9. Oar 2-7

10. Danimarca 1-8