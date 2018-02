PyeongChang 2018 - Bob femminile: oro alla Germania, battute USA e Canada

Si decide sul filo di lana la medaglia d'oro del bob a due femminile. La gara ha rispettato l'equilibrio previsto sin dall'inizio e infatti a dividere il team vincitore da quello al secondo posto ci sono solo sette centesimi. A vincere l'oro è il team tedesco composto da Mariama Jamanka e Lisa Buckwitz che ha preceduto quello americano di Elana Meyers Taylor e Lauren Gibbs. Solo bronzo per la grande favorita Kaillie Humpries che andava alla ricerca del terzo oro e invece si deve accontentare del gradino più basso del podio ad oltre tre decimi dall'argento. Il team canadese però deve comunque essere soddisfatto, poiché è una medaglia arrivata in rimonta dopo le prime due run non perfette.

La coppia di atlete tedesche ha dimostrato di saper reggere alla grande la pressione derivante dalla prima posizione e, dopo esser state al comando dal termine della seconda run, non hanno sbagliato nemmeno quando le ragazze canadesi si sono messe davanti nella manche decisiva. La Germania sfiora anche la doppietta grazie ad un'ottima ultima run del secondo team, quello composto da Stephanie Schneider e Annika Drazek che hanno pareggiato il 50.70 fatto segnare dalle vincitrici della medaglia d'oro. Per loro il podio non arriva solo per otto centesimi, ma resta la grande prestazione offerta. E' terminata al quinto posto la discesa del secondo team americano, che dopo aver conquistato il podio provvisorio al termine della prima run ha iniziato ad inanellare errori che gli son costati la medaglia.

Storico risultato per il team della Gran Bretagna che chiude la sua Olimpiade all'ottavo posto con materiali non all'altezza delle rivali.

Classifica:

1 6 GER Germany 3:22.45 0.00

2 5 USA United States of America 3:22.52 +0.07

3 4 CAN Canada 3:22.89 +0.44

4 8 GER Germany 3:22.97 +0.52

5 7 USA United States of America 3:23.02 +0.57

6 9 CAN Canada 3:23.63 +1.18

7 13 CAN Canada 3:23.89 +1.44

8 17 GBR Great Britain 3:24.07 +1.62

9 12 SUI Switzerland 3:24.30 +1.85

10 14 AUT Austria 3:24.51 +2.06