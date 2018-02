PyeongChang 2018 - Sci di fondo, Team Sprint femminile: storico oro americano, argento alla Svezia

Gli Stati Uniti conquistano il primo oro della storia nello sci di fondo alle Olimpiadi e lo fanno grazie alla coppia Randall - Diggins, capace di imporsi nella team sprint. Un lavoro d'insieme splendido, con Randall a reggere l'urto al cospetto delle più quotate Bjoergen e Kalla - specie alla quinta tornata, nel punto più duro del tracciato - e Diggins regale in volata. La 26enne di Afton si trova nella morsa di Falla e Nilsson, ma riesce ad infilare la norvegese e a replicare al perfetto posizionamento della svedese, per quanto visto in stagione la numero uno in materia. Diggins aziona il turbo all'esterno, scarica sulla neve le residue energie e per diciannove centesimi regala agli Stati Uniti il gradino più alto del podio.

La Svezia, favoritissima alla vigilia, è d'argento. Non eccezionale la condizione di Nilsson, brava a chiudere comunque il buco all'inizio dell'ultima ascesa e a trovare traiettoria favorevole prima dell'ingresso sulla retta d'arrivo. Gambe pesanti al dunque, un'azione meno incisiva di altre volte. Discorso similare per Kalla, sì sulle code di Bjoergen, ma già in semifinale mai in grado di dare una sterzata decisa, di attuare come richiesto una forte selezione. La Norvegia chiude il podio, la citata Bjoergen aggiorna il libro dei record, ma il metallo non è pregiato. Poco da rimproverare alla più grande fondista di sempre, costantemente in proiezione offensiva. Riflettori su Falla, battuta, e non di poco, da Diggins e Nilsson.

La sorprendente Svizzera, già pimpante in semifinale, secondo tempo nella prima alle spalle della Norvegia, strappa la quarta posizione - sugli scudi Van der Graaff - sfruttando il crollo, poco oltre metà gara, di Belorukova e della Russia. Il distacco, per le elvetiche, è comunque pesante, siamo nell'ordine dei 21 secondi. A ridosso della Svizzera, troviamo la Finlandia, più lontana la Slovenia. Italia, come detto stamane, fuori in semifinale, nulla da fare per Brocard e Vuerich.

Le prime cinque

1 14 UNITED STATES OF AMERICA 15:56.47

2 12 SWEDEN 15:56.66

3 1 NORWAY 15:59.44

4 3 SWITZERLAND 16:17.79

5 13 FINLAND 16:19.18