PyeongChang 2018 - Short Track: bronzo Fontana e sono dieci!

Mancava solo il bronzo alla collezione olimpica di PyeongChang 2018 ad Arianna Fontana ed è puntualmente arrivato. La portabandiera azzurra, già oro nei 500metri e argento nella staffetta, conquista il terzo metallo nei 1000metri grazie ad una gara intelligente ed all'auto-eliminazione delle atlete coreane. Per Arianna è l'ottava medaglia olimpica in carriera, tre quest'anno come detto, ma è anche quella che permette alla spedizione italiana di centrare l'obiettivo posto dal Coni ad inizio Olimpiadi, ovvero quello delle dieci medaglie.

Allo sparo di partenza risulta tutto regolare, l'olandese Schulting decide di fare gara di testa e prende subito il comando delle operazioni con la canadese Boutin a ruota. Arianna decide, invece, di guardare l'evolversi della situazione dalle retrovie, lasciando l'ultima posizione solo a tre giri dalla fine trovando il sorpasso sulla coreana Choi, spezzando così il trenino coreano. Al penultimo giro si butta all'interno per provare a passare la Shim, che in quel momento faceva da tappo all'azzurra, ma l'evento chiave arriva all'ultimo giro.

L'azzurra esce dalla penultima curva all'interno ed in terza posizione con le due coreane affiancate poco dietro di lei e proprio la Choi innesca la caduta che regala il bronzo a Fontana. La coreana si appoggia alla connazionale Shim e cade tirando a sè anche la compagna, rallentando Arianna che però resta in piedi e va a vincere in tranquillità la medaglia di bronzo, mentre la Schulting sorprende tutti e si prende l'oro con una gara condotta dall'inizio alla fine.