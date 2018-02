PyeongChang 2018 - Speed Skating 1000m: oro per Nuis

Si chiudono oggi le Olimpiadi di PyeongChang 2018 per lo Speed Skating. Sull'ovale di Gangneung si è assegnata la medaglia per i mille metri maschili ed a vincere l'oro è l'olandese Kjeld Nius che coperto la distanza prevista in 1'07"95 beffando in volata e per soli quattro centesimi il norvegese Havard Holmefjord Lorentzen. Completa il podio il beniamino di casa Kim Tae-Yun, bronzo a ventisette centesimi dal primo posto che sorprende tutti dopo che il miglior piazzamento in stagione erano solo un decimo posto.

Se il bronzo del coreano è stato sorprendente, non lo è stata la lotta per i primi due posti. Niues e Lorentzen sono infatti i leader di Coppa del Mondo ed erano i favoriti per la medaglia. Lo scontro tra i due è avvenuto ed ha rispecchiato il risultato dell'ultimo confronto pre-olimpico, ovvero quello di Erfurt dove prevalse sempre l'olandese.

Niente da fare per l'unico azzurro in gara, Mirko Giacomo Nenzi, che ha chiuso al trentesimo posto la sua gara olimpica. L'azzurro, che in stagione non aveva mai ottenuto punti in questa distanza, si è comunque difeso chiudendo con il crono di 1'10"16 che con soli sette centesimi in meno lo avrebbe proiettato più in alto di quattro posizioni.

La top five:

1 18 I 170 NED Kjeld NUIS 1:07.95 +0.00

2 16 I 154 NOR Havard LORENTZEN 1:07.99 +0.04

3 15 O 144 KOR KIM Tae-Yun 1:08.22 +0.27

4 13 I 156 USA Joey MANTIA 1:08.564 +0.61

5 14 O 171 JPN Takuro ODA 1:08.568 +0.61