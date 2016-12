Nuoto, Riccione - Tricolori Invernali: Paltrinieri conquista gli 800, bene la Di Pietro nei 50 stile. 100 sl a Dotto

A chiudere il pomeriggio di gare, l'evento più atteso. 100 stile libero al maschile, Luca Dotto si conferma prima forza in Italia. Il campione europeo scende sotto i 49"00 e stacca i principali rivali di classe e testa. 48"77 per lui, unico a sfondare un muro che ancora oggi rappresenta l'eccellenza. Miressi peggiora leggermente rispetto alla staffetta e si ferma a 49"08, riparte dalla terza posizione, invece, Marco Orsi. In tema di velocità, nei 50 stile, al femminile, grande performance di Silvia Di Pietro. Dopo un mondiale in corta in prima fila, la Di Pietro concede il bis agli Assoluti invernali e precede nettamente Erika Ferraioli. 25"03 il tempo della Di Pietro.

Secondo duello a Riccione tra Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Dopo l'assolo di Detti nei 400, arriva la prevedibile risposta di Paltrinieri in una distanza a lui più cara. Paltrinieri si impone in 7'51"67, terzo è Pizzetti, anche lui sotto gli 8 minuti, quarto Ruffini. Nella medesima gara, al femminile, squillo di Simona Quadarella. Talento luminoso, sgretola la concorrenza. 8'28"05, affermazione in solitaria.

Ciccarese - 54"57 - brucia Milli e Bonacchi nei 100 dorso. Solo quarto un opaco Sabbioni. Nei 200 farfalla, ha l'ultima parola Berlincioni - 1'57"88 - con Pelizzari e Carini a completare il podio. Nei 200 rana, invece, è Pizzini - 2'11"37 - ad alzare le braccia al cielo. Martinenghi - strepitoso sulla vasca secca - si cimenta anche sulla lunga gittata e chiude quinto.

A completare il quadro, i 200 dorso donne. Vittoria di Margherita Panziera - 2'12"42 - davanti a Paruscio e Romatelli (classe 2000, come la Bianchi, quarta).

La lista completa dei risultati del pomeriggio

I risultati della mattina

Il programma - Sabato mattina, il via alle 9.30

400 stile libero D

50 dorso U

50 farfalla D

200 stile libero U

50 rana D

100 rana U

400 misti D

100 farfalla U

4x100 stile D

4x100 mista U