Nuoto, 7° Trofeo Città di Milano - Detti batte Paltrinieri, la Verona domina la rana

Si chiude con il botto la due giorni dedicata ai big. In attesa della chiusura, domani, con i giovani in vasca, al Trofeo Città di Milano un protagonista si erge sull'acqua, sbaragliando la concorrenza. Gabriele Detti è l'uomo della manifestazione. Alla prestazione sbalorditiva sui 400, si accompagna l'epilogo da re sui 1500. Non una vittoria qualunque, perché Detti ferma il dominio sulla distanza del rivale-amico Paltrinieri e firma il miglior crono dell'anno. Il divario, al termine, è netto, ampliato dalla condizione già importante di Detti e dagli obiettivi alternativi di Greg, proiettato alla sfida sui 10km in acque aperte. 14'48"21, un crono che a marzo mette i brividi e apre prospettive importanti per i prossimi appuntamenti. 15'02"67 per un Paltrinieri visibilmente non al top.

Giulia Verona - classe '99 del Team Lombardia - illumina i 200 rana. 2'28"81, la Verona regola nettamente Fissneider e Fangio. Bel duello nei 400 misti tra Franceschi e Pirozzi. Vince la prima, dalla corsia 1, con 4'41"13. La Pirozzi, seconda, esce comunque col sorriso. Difficile far meglio dopo un dispendioso 200 farfalla. Terza la Trombetti.

Ciccarese - 2'00"41 - si aggiudica i 200 dorso al maschile, con Gaetani e Ciampi sul podio, mentre la Di Pietro domina la vasca secca a delfino. 26"16 per lei, la Gemo tocca seconda, la Bianchi - 26"83 - esclude la Di Liddo dalle prime tre piazze.

Come detto, domani spazio ai giovani. Si comincia alle 9, queste le prove in programma: 50 delfino, 100 dorso, 50 rana, 100 stile libero, 400 misti. Nel pomeriggio, dalle 15.30: 400 stile libero, 100 delfino, 50 dorso, 100 rana, 50 stile libero, 200 misti.