Riccione, Assoluti Primaverili: Martinenghi si conferma in finale, 100 a Dotto, Pellegrini terza a dorso

Il primo pomeriggio di finali, a Riccione, sede degli Assoluti Primaverili, offre diversi riscontri di primo piano, prestazioni rilevanti anche oltre il suolo nazionale. Nicolò Martinenghi non migliora il record italiano fissato in batteria, ma conquista comunque i 50 rana con un ottimo finale. 27"09 e biglietto per Budapest. Sull'aereo per l'Ungheria sale anche Scozzoli, secondo in 27"33.

Luca Dotto alza la voce nei 100 stile. Avvio difficile in questa stagione, qui il primo squillo. Il campione europeo piazza come di consueto una prima vasca "pesante", poi resiste al ritorno di Vendrame e Miressi. 48"66 Dotto, 48"68 Vendrame, 48"71 Miressi. Da applausi anche Filippo Magnini. Re Magno chiude quarto, ma abbatte il muro dei 49"00 (48"85).

Può sorridere - finalmente - Alice Mizzau. Sui 400, confronto diretto con Simona Quadarella. Differente impostazione di gara, d'attacco quella della Mizzau, di ritorno quella della Quadarella. Alice prende vantaggio nei primi 300, poi si impasta leggermente, sfinita, nei 50 finali. La Quadarella aumenta il ritmo e rosicchia due secondi circa, ma al tocco è prima la Mizzau. 4'07"92 per lei.

Federica Pellegrini è terza nei 100 dorso. Sorprende Tania Quaglieri, classe 2000, prima in 1'00"96. Seconda è la Zofkova, 1'01"03, poi, come detto, la Pellegrini, 1'01"13. Quarta la Scalia, scintillante per 50 metri.

Simone Sabbioni non è al top, ma la sua crescita è evidente. Dopo diversi problemi di natura fisica, ritrova quantomeno forza d'animo e voglia di combattere. 54"14 per chiudere la porta ad un arrembante Milli. Restivo completa il podio, Ciccarese deluso di giornata (quarto).

Stefania Pirozzi, dopo una batteria in controllo, sfodera un 200 farfalla d'eccellenza e precede una positiva Petronio. 2'08"64 Pirozzi, Petronio a 24 centesimi.

In chiusura, staffetta 4x100 stile al femminile. L'Esercito - Pezzato, Letrari, Biondani, Ferraioli - anticipa l'Aniene della Pellegrini.