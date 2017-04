Riccione Assoluti Primaverili, 3° giornata - Le batterie: Pellegrini a dorso - Getty images

Cinque prove in programma nella terza mattinata di Riccione. Nei 50 farfalla, al maschile, Codia insegue la doppietta. Dopo il successo su Rivolta nei 100, è il favorito anche sulla breve distanza. Nella quinta batteria si tuffa con Razzetti e Geni, in precedenza Dotto e Scozzoli, in acqua in uno stile alternativo.

A seguire, confronto interessante nei 400 misti al femminile. Tante nuotatrici da osservare con attenzione. La gara sale di colpi dalla seconda batteria, con Pirovano, Toni e Pirozzi (in buona condizione qui agli assoluti primaverili). In terza, poi, Cusinato, Trombetti, Franceschi e Polieri.

Federica Pellegrini - al titolo nei 100 stile, in precedenza terza nei 100 dorso - si lancia nei 200 dorso. Duello a distanza con la Panziera, nel pomeriggio scontro diretto per la vittoria. Medesima gara anche al maschile, qui confronto più aperto. Mencarini e Restivo nella seconda, Bietti e Malerba nella terza, Ciccarese a completare il pacchetto.

Infine, 100 farfalla donne. Silvia Di Pietro - record personale nei 100 stile e controllo assoluto sulla vasca secca della farfalla - punta a rimpinguare il bottino, ma la lotta è serrata, perché questa è la gara, almeno in Italia, di Ilaria Bianchi, presente ai nastri di partenza della quinta e ultima batteria. Attenzione, in quarta, anche alla Di Liddo.

Il programma

50 farfalla U

400 misti D

200 dorso D

200 dorso U

100 farfalla D