Google Plus

Riccione Assoluti Primaverili, 5° giornata - Le batterie: Detti il migliore sui 200 - Getty images

Gabriele Detti inizia la sua ultima fatica agli Assoluti primaverili con giusto piglio. Dopo l'ottima frazione in staffetta, Detti replica nella gara individuale e approda alla finale dei 200 con il miglior tempo, 1'48"11. A rincorrere il vincitore di 400 e 800, diversi nuotatori. Proietti Colonna, classe '98, accende la terza batteria - 1'49"30 - anticipando Dotto e Di Fabio, Megli - 1'49"02 - supera poco dopo Magnini. Lotta serrata, quindi, per la seconda piazza.

I 200 misti al femminile sono, come da previsione, territorio incerto. Ai nastri di partenza, è sfida a due tra Cusinato e Franceschi. Entrambe classe '99 rappresentano il futuro italiano. Più veloce, almeno in batteria, la Cusinato, 2'15"26. 2'16"73 per la Franceschi, meglio di lei la Toni, prima nella terza batteria.

Infine, 200 rana al maschile. Bizzarri - 2'13"96 - brucia Martinenghi. Spartito ovvio, Martinenghi sfrutta la superiore velocità di base e per 100 metri è il riferimento della prova, poi perde qualcosa nella seconda parte, il suo incedere diventa meno importante, calano fluidità e freschezza. 2'14"10, è comunque finale con il quarto crono. Al comando, dopo la mattina, Pizzini. 2'13"77, si aggiudica la sua batteria, non senza soffrire. Sono infatti in due sulla stessa linea, con Loschi a 8 centesimi da Pizzini.

Il programma del pomeriggio

16:30 DONNE 100 m Rana - Finale

16:38 UOMINI 200 m Farfalla - Finale

16:48 DONNE 50 m Stile Libero - Finale

17:05 UOMINI 50 m Dorso - Finale

17:12 DONNE 1500 m Stile Libero - Serie

17:39 UOMINI 200 m Rana - Finale

17:49 DONNE 200 m Misti - Finale

18:09 UOMINI 200 m Stile Libero - Finale