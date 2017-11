Fina Word Cup Singapore, i risultati della seconda giornata

Sarah Sjoestroem completa il suo percorso di Coppa a Singapore. Un cammino trionfale che trova due ulteriori gemme nella giornata di chiusura, in cui la scandinava ribadisce la sua straordinaria forza a stile e a farfalla. Nei 200sl, crea un solco profondo rispetto alla concorrenza, confina in un angolo Emma McKeon e chiude in 1'51"63. Nei 50 farfalla, 24"61, 12 centesimi di margine sulla Kromowidjojo, con Cate Campbell in terza ruota. Sjoestroem al femminile, Le Clos al maschile. Il sudafricano firma i 100 farfalla - 49"49, gara ad alto contenuto, con il cinese Zhuhao Li (49"53) al mondiale juniores - e si accoda a Morozov nei 100sl - 45"56 il miglior tempo del russo.

Katinka Hosszu, terza nei 200sl, trova ristoro nei 400 misti - 4'25"88. Misti che, tra gli uomini, propongono il duello in salsa nipponica tra Seto e Irie. Vince il primo - 1'51"88.

Sankovich si aggiudica i 50 dorso - 22"82, poi Koga e Xu - la Seebohm - 56"23 - respinge Regan Smith nei 100 dorso. A rana, squilli di Atkinson - 29"29 nei 50 - e Prigoda - 2'01"18 nei 200. Prova questa di spessore, sul podio Seto e Chupkov. A rifinire il quadro, 1500sl al maschile. G.Gyurta non trova opposizione, 14'33"89, questo il suo riferimento.