Copenaghen 2017, il programma dei campionati di nuoto in vasca corta

Fonte: EuroSwim 2017/Facebook

La nuova stagione del nuoto in corsia riparte dagli Europei di Copenaghen 2017 in vasca corta. Rassegna continentale in programma nella capitale danese da mercoledì 13 dicembre a domenica 17, gustoso antipasto degli Europei in lunga che si svolgeranno invece in estate, nella cornice scozzese di Glasgow. Per la spedizione azzurra sarà la prima manifestazione importante senza Filippo Magnini, che punterà ancora su Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini (nei 100 stile libero), mentre dovrà fare a meno di Gabriele Detti. Tante le aspettative dopo la pioggia di medaglie ottenuta due anni fa in Israele, a Netanya, con diversi giovani chiamati al proscenio. Questo il programma completo, condensato in soli cinque giorni:

Mercoledì 13 dicembre. Ore 9.30. Batterie: 100 farfalla M, 50 rana F, 50 rana M, 400 misti F, 400 s.l. M., 100 dorso F, 200 dorso M, 4X50 s.l. M. 800 s.l. F.

Ore 17. Semifinali 50 rana M, semifinali 50 rana F, Finale 200 dorso M, Finale 400 misti F, Finale 400 s.l. M, Semifinali 100 dorso F, Semifinali 100 farfalla M, Finale 50 rana F, Finale 50 rana M, Finale 4X50 s.l. M.

Giovedì 14 dicembre. Ore 9.30. Batterie: 200 s.l. M, 50 farfalla F, 200 rana M, 100 s.l. F, 100 dorso M, 100 misti F, 400 misti M, 4X50 mista mista, 1.500 s.l. M.

Ore 17. Semifinali 50 farfalla F, Finale 200 s.l. M, Finale 200 rana M, Semifinali 100 s.l. F, Finale 400 misti M, Finale 100 dorso F, Semifinali 100 dorso M, Semifinali 100 misti F, Finale 100 farfalla M, Finale 800 s.l. F, Finale 50 farfalla F, Finale 4X50 mista mista.

Venerdì 15 dicembre. Ore 9.30. Batterie: 100 rana F, 50 s.l. M, 200 dorso F, 100 rana M, 200 farfalla F, 200 misti M, 4X50 s.l. F.

Ore 17. Semifinali 50 s.l. M, Finale 100 s.l. F, Semifinale 100 rana M, Finale 200 dorso F, Finale 200 misti M, Finale 200 farfalla M, Semifinali 100 rana F, Finale 100 dorso M, Finale 100 misti F, Finale 1.500 s.l. M, Finale 50 s.l. M, Finale 4X50 s.l. F.

Sabato 16 dicembre. Ore 9.30. Batterie: 50 farfalla M, 50 dorso F, 100 s.l. M, 200 s.l. F, 100 farfalla F, 100 misti M, 200 misti F, 4X50 mista s.l.

Ore 17. Semifinali 50 dorso F, Semifinali 50 farfalla M, Finale 100 rana F, Semifinali 100 s.l. M, Finale 200 misti F, Semifinali 100 misti M, Finale 200 s.l. F, Finale 100 rana M, Semifinali 100 farfalla F, Finale 50 farfalla M, Finale 50 dorso F, Finale 4X50 mista s.l.

Domenica 17 dicembre. Ore 9.30. Batterie: 50 s.l. F, 50 dorso M, 200 rana F, 200 farfalla M, 400 s.l. F, 4X50 mista M, 4X50 mista F.

Ore 17. Semifinali 50 s.l. F, Semifinali 50 dorso M, Finale 200 rana F, Finale 100 s.l. M, Finale 100 farfalla F, Finale 100 misti M, Finale 400 s.l. F, Finale 200 farfalla M, Finale 50 s.l. F, Finale 50 dorso M, Finale 4X50 mista F, Finale 4X50 mista M.