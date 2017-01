Volley M - La Lube Civitanova Marche ottiene un facile successo sulla Revivre Milano

Non c'è niente di nuovo in testa alla classifica della Superlega maschile UnipolSai di serie A1 di volley. Infatti nel testa contro coda, andato in scena all'Eurosuole Forum di Civitanova Marche (MC), i padroni di casa della Lube (leader del campionato) hanno passeggiato sulla Revivre Milano (penultima). Gli ospiti ad eccezione di buona parte del primo set, non hanno saputo opporre una grossa resistenza ai più quotati avversari. Le non perfette condizioni di Todor Skrimov e la scarsa vena realizzativa dell'ex Sasa Starovic non possono essere considerate attenuanti.

Il primo set è stato quello più combattuto e per ampi tratti il più spettacolare. Gli ospiti, sostenuti da 4 stoici tifosi che hanno esposto lo striscione Ultras Milano, hanno provato a mettere il naso avanti. La Lube si è rivelata molto fallosa al servizio. La squadra di casa è riuscita però a restare aggrappata al parziale grazie all'efficienza realizzativa dell'attacco e a quella del muro. Poi nei momenti che contano una grande squadra i suoi campioni li tira fuori.

Osmany Juantorena ha tirato fuori il coniglio dal cilindro; infatti il suo turno di battuta ha spostato definitivamente l'inerzia del parziale nelle mani dei padroni di casa, che hanno avuto gioco facile ad aggiudicarselo per 25-19.

Fonte foto: http://lubevolley.it/

Il secondo set è stato senza storia fin dal suo avvio, con la Lube che ha subito preso il largo nel punteggio. Lube che ha fatto molto male alla ricezione avversaria, trovando pure degli ace: lo stesso Juantorena, Tsvetan Sokolov, Jiri Kovar. Micah Christeson in regia ha distribuito palloni invitanti per le sue bocche da fuoco, che sono stati dolci per quest'ultime e invece carbone per la difesa avversaria. Il 25-16 per la Lube con cui si è chiuso il secondo set è presto spiegato. Un applauso lo ha meritato pure Pesaresi, il libero della formazione di Gianlorenzo Blengini, per il suo bagher no look poi trasformato in punto da Kovar. Nel terzo set, vinto dai padroni di casa il copione è stato quasi lo stesso del secondo.

Con il facile successo casalingo di oggi la Lube Civitanova Marche è salita a 47 punti in classifica, rimanendo stabilmente prima in classifica. Gianlorenzo Blengini con il ritorno di Jiri Kovar ha più opzioni a sua disposizione per schierare il 6+1. La Revivre Milano è rimasta ferma a quota 13 punti. La sua situazione è piuttosto preoccupante. Le uniche note positive per Luca Monti sono state: i servizi di Hoag, il regista Riccardo Sbertoli e il libero Castello. Troppo poco per poter sperare di battere la Lube.