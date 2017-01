Volley - L'Imoco vince 3-0 contro Bolzano e conquista le final four di Coppa Italia

Al Palaverde di Treviso è andata in scena la gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Le pantere si sono imposte con un netto 3-0 ai danni di Bolzano, conquistando così l'accesso alle final four.

Nel primo set l'Imoco parte subito forte e trova il primo allungo sul 6-3 grazie anche ad un punto dalla difesa di De Gennaro. Bartsch e compagne cercano di ricucire lo strappo, ma De Kruijf non lo permette e le pantere continuano a scappare (12-7). La SudTirol è costretta al time out, ma la musica non cambia. Le gialloblu continuano a macinare punti e chiudono il set 25-18. Forti della vittoria per 0-3 nella gara di andata a Bolzano, le pantere si garantiscono cosi le final4.

Nel secondo set coach Mazzanti rimescola le carte, Barazza per De Kruijf e Malinov per Skorupa. Anche nel secondo parziale le padrone di casa partono con carattere e mettono subito a segno un break di 3-0. La veterana Jenny Barazza (MVP) dimostra tutta la sua classe a muro e l'Imoco continua a tenere la testa avanti 10-6. Bolzano allora cerca la reazione d'orgolio, Popovic concretizza le belle difese delle compagne e le trentine trovano la parità 13-13 ed il sorpasso 13-15. Coach Mazzanti allora chiama time out, al rientro in campo le pantere sembrano essersi ritrovate, la "solita" Bricio continua a martellare e le giallo blu tornano avanti. Le trentine però non ci stanno e con ace di Pincerato trovano un ulteriore allungo 21-23, ma l'Imoco non molla, annulla due set ball dal 22-24 al 24-24. Il finale del set è caratterizzato da una serie infinita di break e contro break, ma alla fine sono le pantere a spuntarla per 30-28.

Nel terzo set le due squadre partono in equilibrio 4-4, poi Barazza sale in cattedra, mette a terra un altro muro e le pantere si portano di nuovo avanti 12-7. la SudTirol però vuole allungare la partita e si riporta a -1 sul 13-12. La panchina gialloblu chiede il time out, in uscita Bricio mette a segno due aces al veleno e le venete scavano il solco 17-12. La squadra di casa continua con grande cinismo e chiude il set 25-16 e si porta alla decima vittoria consecutiva.

L'Imoco volley si qualifica per final four di Coppa Italia che andranno in scena il 4 e il 5 marzo, insieme a Conegliano giocheranno Novara, Modena e Scandicci.