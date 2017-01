Volley M - Le prime 3 semifinaliste della Del Monte Coppa Italia sono: Diatec Trentino, Azimut Modena e a sorpresa Lpr Piacenza - Getty images

Ieri sera si sono disputati 3 gare valide per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia di pallavolo maschile, che mettevano in palio l'accesso alla Final Four, in programma il 28 e 29 gennaio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). In attesa di Lube Civitanova contro Tonno Callipo Vibo Valentia, che si giocherà stasera, le prime 3 semifinaliste sono: Lpr Piacenza, Diatec Trentino e Azimut Modena.

Fa rumore il risultato della già citata Lpr Piacenza di Alberto Giuliani, che ha eliminato in trasferta ed in rimonta (era sotto 2-0) al tie-break la Sir Safety Perugia. Gli umbri sono caduti dopo 14 successi di fila, vedendo sfumare il secondo obiettivo stagionale dopo la Supercoppa italiana e domenica in Superlega arriverà al PalaEvangelisti la Diatec Trentino. Per quale motivo alla formazione di Lorenzo Bernardi si è improvvisamente spenta la luce, sul punteggio di 18-15 nel terzo set? Qui è cambiata l'inerzia della partita e Piacenza ha iniziato a credere nella rimonta, poi concretizzatasi. Gli emiliani hanno prevalso nei muri 13 a 9, di questi ben 6 li ha realizzati il centrale Aimone Alletti. L'Mvp dell'incontro è stato Ramos Hernandez con 27 punti e il 56% di efficacia offensivo.

L'Azimut Modena ha superato con un netto 3-0 la Biosì Indexa Sora; quest'ultima aveva eliminato a sorpresa negli ottavi la Calzedonia Verona, provocando le dimissioni di Andrea Giani. Gli emiliani sono i detentori della Coppa Italia ed hanno rischiato di complicarsi le cose da soli nel secondo set, chiuso ai vantaggi sul 34-32 a causa dei 14 errori punto. Gli autentici trascinatori della formazione di Roberto Piazza sono stati: Nemanja Petric ed Earvin Ngapeth che hanno attaccato con il 62% di efficacia realizzativa.

Questa volta la Diatec Trentino a differenza del campionato non ha regalato neanche le briciole alla Gi Group Monza, aggiudicandosi la partita per 3-0. La formazione di Angelo Lorenzetti ha ricevuto egregiamente, consentendo al suo regista Simone Giannelli di poter variare il gioco offensivo a proprio piacimento, utilizzando liberamente le proprie bocche da fuoco. Tra quest'ultime hanno brillato per vena realizzativa: Stokr, Solè e Urnaut. La Diatec è piaciuta pure nella correlazione muro difesa. Se vogliamo una testimonianza dell'incisività della battuta dei gialloblu, la possiamo trovare nel turno di Simone Giannelli cominciato sul 12-8 nel terzo set e terminato con l'errore del 22-9.

L'ultima semifinalista la conosceremo al termine dell'incontro tra Lube Civitanova Marche e Tonno Callipo Vibo Valentia di stasera. Ecco intanto il programma delle semifinali:

Vincente tra Lube Civitanova Marche e Tonno Callipo Vibo Valentia - Lpr Piacenza sabato 28 gennaio ore 15.30 in diretta televisiva su Raisport 1.

Diatec Trentino-Azimut Modena sabato 28 gennaio ore 18 in diretta televisiva su Raisport 1.