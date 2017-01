Volley M - L'autentica battaglia del PalaPanini sorride all'Azimut Modena. Perugia è battuta

L'incontro di cartello della settima giornata della Superlega UnipolSai di serie A1 di pallavolo maschile è andato in scena oggi nel tempio del volley, al PalaPanini di Modena. Si sono sfidati i padroni di casa dell'Azimut e la Sir Safety Perugia. Hanno prevalso i primi al quinto set, proseguendo nella loro tradizione positiva contro gli umbri. Il tutto di fronte ad un palazzetto sold out.

Nello starting six iniziale dell'Azimut Modena, Roberto Piazza al centro ha preferito al centro il muro di contenimento di Matteo Piano all'efficacia realizzativa di Kevin Le Roux. Sull'altro fronte Lorenzo Bernardi ha preferito in posto 4 l'austriaco Berger allo statunitense Aaron Russell. Nel primo set le 2 formazioni hanno viaggiato a lungo punto a punto. Poi sul 15-14 per Modena, Piazza ha sostituito Piano con Le Roux. Alla distanza sono venuti fuori i padroni di casa, che si sono aggiudicati il set per 25-22. Modena ha fatto molto male agli avversari con il suo servizio. Viceversa quest'ultimi non hanno mai impensierito i padroni di casa con la battuta, consentendo alla ricezione emiliana di facilitare il compito del suo regista Santiago Orduna. L'argentino ha potuto così servire liberamente le proprie bocche da fuoco. Tra queste la più concreta è stata quella dell'opposto Luca Vettori. Nel secondo set Bernardi ha sostituito nel ruolo di schiacciatore Berger con Russell. L'apporto dell'americano, con l'86% di efficacia realizzativa in attacco, è stato determinante ne 19-25 con cui la Sir Safety Perugia si è aggiudicata il parziale, risultando più pericolosa al servizio e serrando i ranghi a muro. Hanno fatto rumore lo 0% in attacco di Atanasijevic e pure quello di Earvin Ngapeth. Il terzo set ha visto l'Azimut Modena prevalere per 25-21 per: la sua maggiore incisività al servizio, l'efficacia offensiva di Vettori, la visione di gioco di Earvin Ngapeth che quando accende la luce è un autentico trascinatore. Bernardi nel quarto set ha deciso di lasciare in panchina Atanasijevic, che era già stato sostituito nel finale del terzo set. Nel 21-25 che ha deciso questo parziale, consentendo agli umbri di andare al tie-break, c'è stata ancora una volta la firma di Aaron Russell. Nel quinto set Perugia ha sciupato la grande partenza iniziale. Modena non si è abbattuta e con il turno di servizio di Kevin Le Roux ha completato la rimonta e confezionato il decisivo sorpasso. Dall'altra parte della rete si è spenta la luce. In attacco Luca Vettori ha continuato a martellare. Earvin Ngapeth si è confermato un autentico prestigiatore, facendo punto anche in bagher. Il punto decisivo del 15-11, che ha permesso a Modena di vincere il set e l'intero incontro è arrivato da un errore al servizio ospite.

Con questo risultato la stessa Azimut Modena ora occupa il quarto posto a quota 45 punti. La Sir Safety Perugia appaia ora la Diatec Trentino (vittoriosa in casa per 3-0 su Ravenna) a 47 punti. In vetta alla classifica si conferma la Lube Civitanova Marche (successo per 3-1 su Vibo Valentia) con 53 punti.