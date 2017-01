Volley F - Sarà il Mandela Forum di Firenze ad ospitare la Final Four di Coppa Italia di serie A1

Giulia Leonardi in difesa

Il 4 e 5 marzo prossimi si disputerà l'atto conclusivo della trentanovesima edizione della Coppa Italia di serie A1 di pallavolo femminile. Si è guadagnata il diritto ad organizzare la Final Four la Savino del Bene Scandicci. Vediamo dove quest'ultima avrà luogo.

La società toscana ha scelto il Mandela Forum di Firenze come palasport per la 2 giorni di Final Four. Questo è avvenuto a causa delle ridotte dimensioni del palasport di Scandicci, che può contenere solamente 2 mila spettatori. In semifinale la Savino Del Bene sfiderà la Liu Jo Nordmeccanica Modena. Chi la spunterà dovrà affrontare in finale la vincente di Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara.

Non è la prima volta che la Final Four di Coppa Italia viene organizzata in Toscana. C'è un precedente che risale all'edizione 2006/2007, vinta dalla Sirio Perugia sulla Robursport Pesaro. In quell'occasione l'atto conclusivo del trofeo si è disputato a Prato.

La Foppapedretti Bergamo che assieme a Ravenna ha vinto di più la Coppa Italia, ben 6 volte, non potrà difendere il suo titolo di campione uscente, in quanto è stata eliminata nei quarti di finale proprio da Scandicci.

Tra le 4 semifinaliste l'unica ad aver già trionfato in questa manifestazione è Novara nell'edizione 2014/2015.

L'Imoco Conegliano spera di poter vincere la Coppa Italia, che è l'unico trofeo mancante nella bacheca della società veneta per quanto riguarda quelli da conquistare nel nostro paese, dopo la vittoria di scudetto e Supercoppa italiana. La stessa Conegliano ha organizzato la Final Four nel 2013/2014 in casa propria al PalaVerde di Villorba, ma poi non ha potuto prendervi parte, causa l'eliminazione ai quarti di finale contro Busto Arsizio. Nella già citata edizione 2014/2015 le pantere sono state eliminate in semifinale proprio da Novara. Le 2 formazioni si affronteranno di nuovo ancora in semifinale. Come finirà questa volta?

L'appuntamento sarà il 4 e il 5 marzo al Mandela Forum di Firenze. La speranza è di vederlo sold out come già avvenuto nelle partite di World League maschile della nazionale italiana.