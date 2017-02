Volley M - La Lube Civitanova Marche batte la Diatec Trentino e ipoteca la Regular Season

E' stata troppo forte la Lube Civitanova Marche o la Diatec Trentino ha mollato troppo presto? In molti se lo sono chiesto, dopo aver visto il big match della decima giornata di ritorno della Superlega maschile UnipolSai, di pallavolo maschile, terminato con il successo dei padroni di casa per 3-0 (25-21, 25-14, 25-15).

Abbiamo visto una partita solamente nel primo set, con le 2 squadre che hanno viaggiato punto a punto fino a quota 21. Poi c'è stata una sola squadra in campo, la Lube Civitanova Marche. Alla fine dell'incontro sono stati 19 i punti firmati dall'opposto Tsevtan Sokolov e 14 quelli dello schiacciatore Osmany Juantorena, i 2 grandi ex della partita. Oltre all'attacco, la formazione di Gianlorenzo Blengini, ha fatto la differenza con il servizio, il muro e i salvataggi spettacolari del libero Jena Grebennikov, e pensare che certe voci di mercato, rivelatesi infondate, lo davano in partenza verso Parigi. La Lube è così salita a quota 62 punti ipotecando la vittoria della Regular Season.

Che fine ha fatto la Diatec Trentino? La squadra di Angelo Lorenzetti non può di colpo essere diventata un team di brocchi, anche se sicuramente c'è stata una metamorfosi in negativo, rispetto alla partita vittoriosa contro la Calzedonia Verona. La seconda forza del campionato, ad esclusione del primo set, ha letteralmente mollato la presa, non provando neppure a mettere in difficoltà i padroni di casa. In certi frangenti è mancata addirittura la cattiveria per andare a recuperare i palloni. Questo è stato un film purtroppo già visto nelle trasferte di Vibo Valentia e Perugia in campionato e ciò ha rimesso in discussione la corsa al secondo posto nella Regular Season.

La Diatec Trentino si trova in questa posizione a quota 53 punti, gli stessi di Perugia. Nelle ultime 3 giornate giocheranno contro: Modena in casa, Monza fuori e Molfetta ancora in casa. Perugia affronterà il Latina in trasferta, Verona in casa e Milano fuori. Modena, invece, se la vedrà con la Diatec lontana dalle mura amiche, Piacenza in casa e ancora fuori la Lube. Paradossalmente nella corsa al secondo posto il calendario più difficile è quello dell' Azimut Modena.