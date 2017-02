Volley F - Champions League: l'Imoco vince 3-2 contro la Liu Jo Modena

La sfida italiana della pool A di Champions League, in scena al PalaVerde, vede scendere in campo per coach Gaspari: Ferretti-Brakocevic, Marcon-Ozsoy, Heyrman-Belien libero Leonardi. Risponde coach Mazzanti con: Skorupa-Fawcett, Ortolani-Robinson, De Kruijf-Folie libero De Gennaro.

Nel primo set Modena parte forte, fa male dai nove metri con Belien e Brakocevic ed al primo time out tecnico le ospiti sono avanti 6-8, la serba ex pantera è in palla (9 punti nel set) e trascina le sue verso un ulteriore allungo 12-15 e 13-16. La panchina gialloblu è costretta al time out, al rientro in campo le pantere trovano la reazione, la "solita" Moki De Gennaro vola su tutti i palloni e le venete fissano la parità sul 20-20. Il finale del set è una serie di break e contro break ma sarà l'americana Fawcett a punire Modena con la pipe del 26-24 per l'Imoco.

Nella parte iniziale del secondo set c'è solo la Liu Jo, Brakocevic continua a martellare e Ozsoy sfodera colpi da fuoriclasse, le gialloblu commettono degli errori di troppo e le ospiti scappano fino al 6-14. Ma ancora una volta l'Imoco dimostra di non arrendersi mai, De Kruijf fa male prima dal centro e poi con la battuta ed in un amen il set è di nuovo in equilibrio 16-17. La Liu Jo però non ci sta, coach Gaspari corre ai ripari e chiama time out, al rientro è ancora una volta la serba a caricarsi la squadra sulle spalle, ci pensa poi De Kruijf a regalare il set alle ospiti con un attacco out. 19-25.

Il terzo set è molto più equilibrato, Robinson torna prepotentemente a farsi sentire in attacco e anche il muro di Conegliano lavora meglio, Modena difende tutto e risponde a tono, al primo time out tecnico le squadre sono appaiate 8-7. L'equilibrio resisterà fino al 14-14, poi Modena trova il break vincente grazie ad un'incredibile Heyrman in fast e scappa sul 14-17. L'Imoco per l'ennesima volta riapre il set, è capitan Ortolani a mettere a terra la palla del 20-20. Coach Gaspari allora ferma tutto e poi Ferretti da il la per la vittoria con un ace sulla neo entrata Cella 20-22. Il videocheck assegna un punto a Modena 20-23 ed il set si chiude a favore delle ospiti 22-25 per mano dell'ex pantera Ozsoy.

Il quarto set è quello decisivo per entrambe le formazioni, c'è grande equilibrio da una parte e dall'altra. L'Imoco è avanti al primo time out tecnico grazie all'attacco di Folie 8-7, Conegliano continua a macinare punti 12-10, ma Ozsoy in pipe riporta tutto in parità. Questa volta è Modena ad essere avanti al time out tecnico, ancora una volta trascinata da Brakocevic e Heyrman in fast 14-16. De Kruijf però ferma brakocevic a muro e l'Imoco si riporta in contatto, è proprio l'olandese di Conegliano la protagonista del finale del set. Con 4 muri porta le sue alla vittoria del set per 25-21.

Nel quinto set le bianconere partono fortissimo dai nove metri con gli ace di Ozsoy e Brakocevic che segnano il vantaggio, 3-4. Il parziale rimane in bilico sino a quando capitan Ortolani e Fawcett a suon di attacchi spaccano il set 13-11. Ozsoy in pipe riduce il vantaggio ma Folie con una magia sotto rete regala due set point a Conegliano. Le venete però non sfruttano l'occasione e le modenesi sono brave ad annullare 3 match point e passare avanti 15-16, ci pensa Robinson a pareggiare 16-16 e poi De Kruijf a chiudere il set (21 punti nel set e 7 muri) e a regalare la vittoria a Conegliano.