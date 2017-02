L'Imoco centra la quattordicesima vittoria consecutiva e si impone 3-0 su Montichiari

Al PalaVerde di Treviso va in scena l'anticipo dell'ottava giornata tra Conegliano e Montichiari, rispettivamente la prima e l'undicesima forza del campionato. Coach Barbieri decide di schierare: Dalia-Malagurski, Gioli-Efimienko, Nikolic-Busa libero Ruzzini. Rispondono le padrone di casa con: Skorupa-Fawcett, Danesi-Barazza, Robinson-Ortolani libero De Gennaro.

Partono fortissimo le pantere nel primo set, il muro di Danesi segna il primo importante break per le venete: 7-1. La panchina bresciana ferma tutto, al rientro le gialloblu commettono qualche errore di troppo e Montichiari ne approfitta e accorcia sull'8-5. Ma Robinson e Ortolani non ci stanno e l'Imoco si riporta prepotentemente avanti 13-7, la Metalleghe allora cerca la reazione d'orgoglio: Ruzzini difende tutto e Busa mette a segno il muro del -3 18-15. Le venete ricominciano a martellare in attacco e anche Fawcett si iscrive alla partita, sarà poi capitan Ortolani con 6 punti nel set a mettere a terra la diagonale del 25-18.

Il secondo parziale è la fotocopia del primo, con un'Imoco lanciatissima e Barazza ispirata che registra il punto del 6-1. Coach Barbieri allora è costretto al time out e al cambio in regia, fuori Dalia per Boldini. Con la giovane alzatrice diciasettene Montichiari riesce a rifarsi sotto e si porta prima sul 10-7 e poi a -2 sul 15-13. Ma ancora una volta Conegliano rimanda al mittente la timida reazione delle bresciane con Ortolani in grande spolvero (8 punti nel set) e le due americane in palla, Robinson schiaccia il pallone del 18-14 mentre Fawcett con il 67% in attacco registra il punto del 20-15. Il finale del set non riserva grandi sorprese e le campionesse d'Italia chiudono il parziale 25-17.

Il terzo set è il più equilibrato, Dalia rientra in regia, Malagurski fa male in attacco e porta Montichiari avanti 5-6. Gioli si fa vedere a muro e anche Nikolic mette a terra due palloni importanti che portano avanti le sue 8-13 e costringono la panchina gialloblu al time out. Coach Mazzanti decide quindi di cambiare Barazza per De Kruijf, capitan Ortolani si carica la squadra sulle spalle e guida il gruppo sino al -2: 17-19. Entra allora Cella in seconda linea e Danesi concretizza mettendo a terra il pallone del sorpasso: 21-22. Ci pensa poi Kelsey Robinson ad allungare ulteriormente con un ace valido per il 21-23, ma le bresciane non si danno per vinte, Busa annulla tutto con un muro ed è di nuovo parità: 23-23. Conegliano rimette la testa avanti con un punto di Danesi ma Gioli risponde a tono per l'ennesima parità 24-24. Allora l'Imoco ci riprova e alla fine chiude con una pipe di Robinson sul 26-24.