Volley - Serie A1 femminile - Busto Arsizio lotta ma cede 2-3 con Conegliano

Al PalaYamamay di Busto Arsizio va in scena la 9^ giornata di ritorno del massimo campionato di volley femminile. Da una parte, le padrone di casa con coach Mencarelli che decide di schierare: Signorile-Diouf, Stufi-Berti, Martinez-Fiorin, Spirito libero. Dall'altra il neo ct della nazionale Davide Mazzanti sceglie: Skorupa-Fawcett, De Kruijf- Folie, Robinson- Ortolani, De Gennaro libero.

Nel primo set partono fortissimo le biancorosse, Stufi mette subito a terra due palloni importanti e Diouf trova la strada vincente sia dal servizio che in pipe e fa segnare il primo break per le farfalle 6-4. Allora si iscrive alla partita anche l'ex pantera Fiorin, e Busto vola sul +4 9-5, la veneta non si ferma più e continua a martellare, 14-8 prima e 15-9 poi. Coach Mazzanti è costretto a cambiare qualcosa, fuori Skorupa per Malinov ma la musica non cambia. Le farfalle guidate da capitan Stufi si portano sul 22-14, nel finale del set le gialloblu riescono però a sprecare meno e cercano di riaprire un parziale che sembrava finito. 24-22. Ci pensa allora Martinez a spegnere ogni speranza e la UYBA vince 25-22.

Il secondo set è più equilibrato, nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo, 8-8. Ci pensa Berti dal centro a tenere avanti le farfalle 10-9, ma l'Imoco guidata da un'incredibile De Kruijf (MVP) rimane lì, 14-14. Coach Mazzanti allora prova a rimescolare le carte, dentro Barazza per Folie, è la neo entrata a mettere le cose in chiaro e porta le ospiti avanti 16-18. Robinson e capitan Ortolani armano il braccio e in un amen l'Imoco fa segnare il + 3 19-22, ci pensa poi Fawcett a pareggiare i conti e le gialloblu vincono 20-25.

Nel terzo set sono le pantere a partire forte, l'opposto americano mette a terra un importante break 5-8. Moki De Gennaro e Robinson tengono bene in ricezione e Skorupa può giocare liberamente con i centrali, De Kruijf ne approfitta e segna il punto del 10-13. Diouf e Fiorin però non ci stanno e guidano Busto al pareggio 14-14. L'Imoco continua a far male dal centro, questa volta con Barazza 15-18 e coach Mencarelli è costretto al time out. Al rientro le venete continuano ad allungare 18-23, e la panchina lombarda decide di affidarsi ad un'altra ex: Vasilantonaki. La greca mette a segno due punti preziosi 20-23, ma non bastano per riaprire il set. Ci pensa Ortolani con un muro a portare avanti le sue 1-2 (20-25)

Nel quarto set le farfalle trovano subito la reazione d'orgoglio, Diouf e Stufi portano immediatamente avanti le biancorosse 5-2. Anche Berti si conferma pericolosa dal centro e le padrone di casa mantengono il vantaggio 10-7. L'olandese gialloblu però non ci sta e complice qualche errore bustocco l'Imoco pareggia e sorpassa 11-12. Il set continua in equilibrio fino al 14-14, poi Mencarelli trova la carta vincente con Moneta dal servizio e Busto scappa sul 16-14. Jenny Barazza cerca di tenere a galla le sue ma la Yamamay vuole il tiebreak 20-17, è sempre Berti a far male a Conegliano e con un muro su Barazza regala il set alla UYBA.

Nel tie break non c'è storia, Fawcett suona la carica 1-4 e De Kruijf allunga ulteriormente 1-5. E' Diouf a tenere accese le speranze biancorosse 5-9, ma Robinson mette le cose in chiaro, sfonda il muro avversario e da il là per la vittoria 5-11. Barazza regala il match ball alle pantere, ci pensa poi Vasilantonaki con un errore al servizio a regalare la vittoria a Conegliano.