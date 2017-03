Volley M - Il primo round delle semifinali scudetto sorride a Lube Civitanova Marche e Diatec Trentino - Foto: Ludovico Piccinini - Vavel

Si è disputata domenica scorsa gara 1 delle semifinali scudetto di Superlega UnipolSai di serie A1 di volley maschile. In entrambi i casi è stato rispettato il fattore campo. A sorridere sono state Lube Civitanova Marche e Diatec Trentino, che hanno prevalso rispettivamente su: Azimut Modena e Sir Safety Perugia. Sono stati diversi i punteggi e il modo in cui sono maturati questi successi.

Lube Civitanova Marche - Azimut Modena 3-2 (25-22, 22-25, 19-25, 25-19, 15-11). La formazione di Gianlorenzo Blengini ha prevalso sugli avversari perchè è stata più squadra ed ha una panchina più lunga rispetto a quella degli avversari. Da quest'ultima ad esempio si è alzato il centrale Enrico Cester, che nel quarto set con la sua battuta al salto float ha fatto letteralmente male alla ricezione emiliana, trovando 3 ace e propiziando un parziale di 9-0 per la Lube. Con la forza del collettivo i marchigiani hanno saputo ovviare alla brillantezza non eccessiva di Sokolov e Juantorena, quest'ultimo uscito anzitempo al tie-break per un crampo; fortunamente per l'italocubano l'allarme è rientrato. Modena nel bene e nel male dipende troppo da Earvin Ngapeth. Purtroppo ogni partita fa storia a sè e non sempre può bastare da solo il francese per vincerle, nemmeno con 41 punti e il 56% di efficacia offensiva. Gli emiliani non si dovranno più permettere di regalare 46 errori punto agli avversari.

Diatec Trentino - Sir Safety Perugia 3-1 (16-25, 25-22, 26-24, 25-22). Gli umbri sono partiti meglio ma alla distanza sono usciti i padroni di casa; quest'ultimi hanno fatto valere per la diciannovesima volta in stagione il vantaggio del fattore campo. La meglio gioventù di Angelo Lorenzetti ha saputo fare appello al carattere e all'animus pugnandi per superare i più quotati avversari. La Diatec dal secondo set in avanti nei momenti decisivi ha fatto valere la sua maggiore qualità al servizio e al muro. Per i gialloblu i migliori sono stati Van De Voorde e Urnaut. Tra gli umbri hanno giocato un gran partita Zaytsev e Podrascanin. Perugia dovrà tenere a bada il nervosismo e gestire l'enorme pressione derivante dal vincere a tutti i costi il primo trofeo, premiando la faraonica campagna acquisti del presidente Gino Sirci.

Tra sabato 25 e domenica 26 marzo a campi invertiti avranno luogo gli incontri validi per gara 2 di semifinale scudetto. In una serie al meglio delle 5 partite tutto può ancora accadere. Attenzione quindi a dare per spacciate formazioni come Azimut Modena e Sir Safety Perugia.