Volley, Champions League: bene Modena che passa 1-3 a Resovia, la Lube perde 2-3 ma rimane in corsa

Le italiane in Champions League: bene Modena che passa 1-3 a Resovia, la Lube perde 2-3 ma rimane in corsa - Foto: Valentina Breda - VAVEL

Buone notizie per il volley italiano. La Lube cade al quinto, ma con il pass in tasca, Modena si impone invece in quattro set. Le due compagini avanzano così nella competizione europea.

Le partite - La Lube ci mette un po' più del consentito ad ingranare, complici i gravi problemi in ricezione. Ma, una volta trovata la chiave vincente, i marchigiani vincono i primi due set e mettono in archivio la pratica "qualificazione".

Civitanova parte a rilento e Belchatow riesce ad approfittarne allungando sul +4 1-5. Blengini è allora costretto a fermare il gioco, al rientro in campo la Lube ha un altro piglio, Sokolow inizia a macinare punti e spinge i suoi al vantaggio 8-7. La squadra ospite però non demorde e continua a forzare dai 9 metri, mettendo una seria ipoteca sul set. I ragazzi di Chicco Blengini però sono più cinici e vincono il parziale 26-24. Nel secondo, i padroni di casa sembrano averne di più, mentre Belchatow non ci crede abbastanza. Al primo time out tecnico la Lube è avanti 16-11, i polacchi non riescono a reagire e la squadra italiana vince il set e si qualifica per i play off a 6. Nei set successivi la panchina italiana decide di schierare la seconda squadra, che allunga la partita fino al tie break. Il terzo set si chiude ai vantaggi in favore dei ragazzi di Blain 26-28. Nel quarto set la Lube sembra riuscire a tener testa agli ospiti, ma poi commette troppi errori e i polacchi scappano e vincono il set 15-25. Nel tie break la musica non cambia, Belchatow non ha centrato la qualificazione ma punta alla vittoria della partita e chiude il quinto set 13-15.

Tutto facile per l'Azimut Modena, che con un 1-3 porta a due il numero di squadre italiane ai play off 6. Nel primo parziale la partita è punto a punto, con Petric e Ngapeth tra i migliori marcatori gialloblu. I padroni di casa riescono a scappare sul 20-15, ma non concretizzano e Resovia pareggia 22-22, ma il fenomeno francese mette in chiaro le cose dai nove metri e Modena vince il set 25-23. Il secondo parziale inizia fortissimo per Modena che fa male dal servizio, trovando subito 3 ace. I "gialli" però iniziano a commettere una serie di errori troppo gravosi, i polacchi non fanno sconti e conquistano il secondo set 20-25. I modenesi partono a rilento nel terzo set, complici i molti passaggi a vuoto in battuta. Al secondo time out tecnico Resovia è avanti 11-16. Ci pensa allora il "solito" Ngapeth a riequilibrare il parziale 18-18. Vettori sale in cattedra, prima in attacco poi con l'ace chiude il set 25-22. Inizia il quarto e decisivo parziale, Modena è decisa a conquistare la qualificazione e trova l'allungo 9-6, come era gia successo nei set precedenti però subisce il servizio ospite e il set cambia volto 10-12. Nella parte calda del set Vettori sbaglia e i polacchi scappano sul 19-22, Ngapeth allora si carica la squadra sulle spalle dalla linea del servizio che non lascerà sino al match ball 24-23, ci pensa poi un errore di Resovia a consegnare la qualificazione ai modenesi.