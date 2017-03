Volley M - La Sir Safety Perugia reagisce prontamente e impatta la serie di semifinale scudetto

Finora nella serie di semifinale scudetto della Superlega UnipolSai di serie A1 di pallavolo maschile tra Sir Safety Perugia e Diatec Trentino è stato confermato il fattore campo. Se in gara 1 avevano prevalso i gialloblu, ieri invece si sono imposti gli umbri, capaci così di impattare la contesa. Analizziamo ora il verdetto del campo, relativo al match del PalaEvangelisti.

La Sir Safety Perugia voleva fortemente questa vittoria per pareggiare i conti nella serie e l'ha ottenuta. Gli umbri non hanno risentito dell'assenza per infortunio di un elemento importante come Aaron Russell. La formazione di Lorenzo Bernardi ha mandato 3 uomini in doppia cifra: Aleksandar Atanasijevic con 22 punti e il 58% di efficacia offensiva, Alexander Berger 11 e il 62% di positività in attacco, Ivan Zaytsev con 10 e però una percentuale di efficacia bassa rispetto agli altri 2 con il 33%. Sull'altro fronte non sono bastati i 16 punti di Ian Stokr e i 12 di Sebastian Solè. La formazione di Angelo Lorenzetti è stata tradita dalle prestazioni negative offensivamente di Filippo Lanza e Tine Urnaut. La Diatec Trentino, come già più volte le è accaduto quest'anno in trasferta, ha subito un'autentica metamorfosi rispetto alle gare casalinghe, praticamente Dottor Jekyll e Mister Hyde. Se nel palazzetto amico è stata un'autentico rullo compressore fuori si è spesso sgonfiata. Ieri ha regalato agli avversari ben 26 errori al servizio, sbagliando troppo pure in attacco. La differenza poi oltre ai fondamentali, dove gli umbri sono stati superiori, l'ha fatta anche la gestione dei momenti decisivi nei singoli parziali. A sostegno di questa tesi dobbiamo citare quanto è avvenuto nel primo e nel quarto set. Nel parziale iniziale gli umbri sono stati capaci di rimontare dal 13-17, per poi vincere 30-28. Nel quarto set la Diatec Trentino ha sciupato un vantaggio iniziale di 4-8. La giovane età non può e non deve diventare un alibì per la formazione di Angelo Lorenzetti, allo scopo di giustificare certi cali di rendimento che con una formazione come Perugia non ci si può permettere.

Gara 3 si disputerà domenica 9 aprile al PalaTrento. La serie è ancora lunga e il finale è ancora tutto da scrivere. In chiusura c'è da dire che ieri il PalaEvangelisti era vestito a festa. L'unica nota negativa è stato vedere molte, pure troppe persone tra il pubblico con dei fischietti simili a quelli usati dagli arbitri, usati allo scopo di deconcentrare gli avversari quando andavano al servizio. Il tifo contro non è mai una bella cosa.