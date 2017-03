Volley M - L'Azimut Modena impatta la serie di semifinale scudetto

Oggi al PalaPanini di Modena è andata in scena gara 2 di semifinale scudetto, della Superlega UnipolSai di serie A1 di volley maschile, tra Azimut Modena e Lube Civitanova Marche. Ebbene come era già accaduto ieri tra Perugia e Diatec Trentino, è stato rispettato ancora una volta il fattore campo. Si sono imposti gli emiliani che hanno dimostrato di non essere solo ed esclusivamente Earvin Ngapeth ma un collettivo.

Lorenzo Tubertini ha mandato in campo l'Azimut Modena così: palleggiatore Santiago Orduna, opposto Luca Vettori, centrali Maxwell Holt e Kevin Le Roux, schiacciatori Earvin Ngapeth e Nemanja Petric, libero Salvatore Rossini. Gianlorenzo Blengini ha risposto con: palleggiatore Micah Christenson, centrali Dragan Stankovic e Davide Candellaro, schiacciatori Osmany Juantorena e Jiri Kovar, libero Jenia Grebennikov.

La Lube nel primo set ha provato più volte a scappare via nel punteggio, venendo puntualmente ripresa dai padroni di casa. I marchigiani hanno trovato l'allungo decisivo nel rush finale del parziale. Sono saliti sugli scudi Tsvetan Sokolov e Jiri Kovar. Il secondo set ha registrato grande equilibrio in campo, concludendosi ai vantaggi. Ha prevalso Modena grazie ad un ace di Petric. Il terzo parziale si è rivelato decisamente a senso unico, con gli emiliani che sono apparsi l'unica squadra in campo. Gli ospiti invece sono calati dal punto di vista mentale più che fisico.

Il quarto set è sembrato quasi infinito ed è stato risolto ai vantaggi da Luca Vettori, che ha permesso a Modena di vincere la partita e pareggiare la serie di semifinale scudetto. Gli emiliani hanno mandato 4 uomini in doppia cifra per quanto riguarda i punti realizzati: Petric, Ngapeth, Juantorena e Holt. Quest'ultimo ha messo a segno 5 muri personali, risultando il miglior giocatore in questo fondamentale, beneficiando del fatto che la ricezione ha consentito a Orduna di giocare molti più primi tempi del solito. La Lube è stata tradita dal suo servizio, che ha regalato 25 punti agli avversari e realizzato soli 4 ace. Tra i marchigiani ha deluso Osmany Juantorena, con 6 errori in battuta e il 37% di positività in attacco.

Domenica 9 aprile si tornerà in campo di nuovo per gara 3 all'Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Le due formazioni si affronteranno pure nei Playoff a 6 di Cev Champions League. Come finirà questa serie di semifinale scudetto? Citando il finale di Eccezzziunale Veramente diciamo: "Chiedetelo a Giucas Casella".