Volley femminile, i risultati dell'ottava giornata

Si compatta la classifica, complice un ottavo turno con alcuni risultati a sorpresa. Conegliano cade contro Modena, Novara sorride solo al tie-break, come Busto. Ne approfitta Scandicci, grazie ad una rotonda affermazione con Legnano. Le prime quattro si trovano così raccolte in quattro punti. L'Imoco - a quota 22 - mantiene la vetta, ma ha una sola lunghezza su Novara e due su Scandicci. Un tonfo interno per Conegliano non preventivabile alla vigilia, frutto di una perfetta performance della Liu Jo, abile a sfruttare la giornata non eccelsa delle padrone di casa. Modena scappa via nei primi due set e regge l'urto quando l'Imoco alza i giri del motore e trascina al prolungamento la sfida. Tie-break ospite, 15-12. L'Igor Gorgonzola riesce invece nel ritorno, rimonta due parziali alla Pomì - comunque in crescita - e sigilla il successo al quinto, con 29 di Plak e 20 di Egonu. Sul fronte opposto 29 di una meravigliosa Pavan. 16-14, questo il punteggio del tie-break.

Cinque set, come detto, anche per Busto Arsizio. Al Mandela Forum, Busto replica ad un avvio in difetto e sale due set a uno. Firenze non demorde e con un buon finale si aggrappa alla contesa. Braccio saldo, per Busto, nel parziale decisivo. Bartsch guida le compagne verso la vittoria. 15-11. Nessun problema, invece, per Scandicci. La Savino del Bene fa visita a Legnano e detta il passo nei tre set che condiscono la partita. Haak - 18 - la mattatrice.

A completare il quadro, l'assolo del Saugella Team Monza sul rettangolo di Filottrano e la W di Pesaro, in casa, contro la Foppapedretti Bergamo. Monza concede a Filottrano il parziale d'apertura, ma domina la restante porzione di match. Spicca, come di consueto, Ortolani. Pesaro - trascinata dalla Van Hecke - spegne invece Bergamo piuttosto agilmente. La Foppapedretti riesce a mantenere la sfida in equilibrio solo nel secondo parziale - almeno fino al 18-16 Pesaro.

