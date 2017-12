Mondiale per Club maschile, tutte le gare solo su Fox Sports

twitter.com

Sarà Fox Sports a trasmettere il Mondiale per club maschile di pallavolo 2017. Le 8 squadre più forti del mondo di volley si sfidano in un unico torneo con due gironi da 4 squadre. I colori azzurri sono difesi dalla Cucine Lube Civitanova che esordirà martedì 12 dicembre alle 20.30 in Polonia contro i brasiliani del Sada Cruzeiro (diretta su Fox Sports Plus HD). Tutti i match del Mondiale per Club della Cucine Lube Civitanova si potranno vedere solo su Fox Sports HD.

Dopo l’esordio con il Sada Cruzeiro, i ragazzi guidati da Giampaolo Medei sfideranno, mercoledì 13 dicembre alle 17.30 (Fox Sports Plus HD) i polacchi del ZAKSA Kedzierzyn-Kozle. Il terzo e decisivo incontro sarà giovedì 14 dicembre alle 20.30 contro Sarmayeh Bank VC (diretta Fox Sports Plus HD).

La Lube è stata inserita nel gruppo A insieme ai brasiliani del Sada Cruzeiro che hanno vinto gli ultimi due Mondiali, ai padroni di casa dello ZAKSA Kedzierzyn-Kozle (Campioni di Polonia, l’anno scorso erano guidati da Fefè De Giorgi) e agli iraniani del Sarmayeh Bank (Campioni d’Asia). I cucinieri giocheranno a Opole.

Nella Pool di Lodz, invece, spazio ai russi dello Zenit Kazan (Campioni d’Europa), ai padroni di casa del PGE Skra Belchatow, agli argentini del Bolivar (qualificati in virtù del ranking mondiale dell’Argentina) e ai cinesi dello Shanghai presenti grazie a una wild card. Le prime due formazioni di ogni raggruppamento si qualificheranno alle semifinali incrociate che, al pari delle Finali, si disputeranno a Cracovia.

PROGRAMMAZIONE MATCH CAMPIONATO DEL MONDO PER CLUB:

Martedì 12 dicembre live alle 20.30 su Fox Sports Plus Sada Cruzeiro vs Cucine Lube Civitanova

Mercoledì 13 dicembre live alle 17.30 su Fox Sports Plus ZAKSA Kedzierzyn-Kozle vs Cucine Lube Civitanova

Giovedì 14 dicembre live alle 20.30 su Fox Sports Plus Cucine Lube Civitanova vs Sarmayeh Bank VC

Eventuale semifinale e finale di Cucine Lube Civitanova saranno in diretta sui canali Fox Sports sabato 16 e domenica 17 dicembre. Le voci tecniche dei match saranno Andrea Zorzi e Samuele Papi.