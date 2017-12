Volley M - L'Azimut Modena batte Perugia e l'aggancia al secondo posto della Superlega UnipolSai

La dodicesima giornata di andata della Superlega UnipolSai di volley maschile è stata una sorta di spezzatino. Quest'ultimo è cominciato qualche settimana fa con il successo al tie-break della Lube Civitanova Marche sulla Wixo Piacenza. La Sir Safety Perugia non ne ha saputo approfittare, perdendo in casa contro l'Azimut Modena. Prosegue la risalita della Diatec Trentino. La Kioene Padova ha agganciato la Bunge Ravenna.

Sir Safety Perugia vs Azimut Modena 0-3 (22-25, 23-25, 21-25). La formazione di Lorenzo Bernardi dopo la partita sempre in casa contro la Lube, ha steccato ancora un altro match con una diretta concorrente per lo scudetto. La formazione di Radostin Stoytchev è stata più brava nella gestione dei momenti decisivi nei primi 2 parziali, decisamente più tirati. Modena ha prevalso con la difesa e il contrattacco. Non è stata totalmente dipendente da Earvin Ngapeth ma anche: Sabbi, Urnaut e Mazzone hanno portato in dote preziosi punti. Nei primi 2 set si è caricato quasi da solo Aleksandar Atanasijevic sulle sue spalle l'intero attacco di Perugia. Gli umbri hanno sentito il peso di dover rimontare e sono definitivamente naufragati nel terzo set. Sarà vero ciò che ha detto Julio Velasco ai microfoni di Raisport durante Perugia Lube che Bernardi deve ancora migliorare nella gestione tattica della partita? Modena intanto aggancia al secondo posto gli umbri a quota 30 punti.

Kioene Padova vs Taiwan Excellence Latina 3-0 (25-20, 25-23, 25-23). I padroni di casa hanno prevalso sui pontini dopo 1 ora e 30 di gioco, raggiungendo a 20 punti la Bunge Ravenna che ha perso a Monza. Più belli e combattuti sono stati il secondo e il terzo set. In quest'ultimi Padova ha prevalso con questi fattori: la battuta, il centrale Polo che ha firmato 12 punti con il 75% di efficacia realizzativa offensiva e l'opposto Gabriele Nelli, pure lui ha totalizzato una dozzina di punti. Sull'altro fronte Latina ha pagato a caro prezzo le serate negative di Starovic (21% in attacco) e Gabriele Maruotti.

Biosì Indexa Sora vs Diatec Trentino 1-3 (13-25, 19-25, 25-18, 22-25). La formazione di Angelo Lorenzetti ha trovato il quinto successo di fila, proseguendo la sua rimonta, issandosi a quota 19 in classifica. La Diatec ha giocato meglio i primi 2 set, poi è calata di rendimento. La flessione è stata forse provocata dalle tante trasferte e dai tanti impegni ravvicinati. I gialloblu però sono riusciti a resistere al ritorno di Sora, impedendo ai ciociari di allungare la partita al quinto set e portandosi a casa l'intera posta in palio.