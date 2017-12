Volley M - La Sir Safety Perugia approfitta dell'inatteso stop della Lube e torna in vetta alla Superlega - Ph. Valentina Breda/VAVEL

La tredicesima giornata di andata della Superlega UnipolSai ci ha offerto dei risultati a sorpresa ed un cambio al vertice della classifica. Ora al comando è tornata la Sir Safety Perugia, complice l'inattesa sconfitta della Lube a Castellana Grotte.

Bunge Ravenna vs Sir Safety Perugia 0-3 (22-25, 16-25, 18-25). Gli umbri di Lorenzo Bernardi hanno vinto e conquistato il platonico titolo di campioni d'inverno, ponendo fine alla serie positiva dei romagnoli in casa, che si è fermata a quota 5. C'è stata partita vera solamente nel primo set. Da qui in avanti i 3500 spettatori del Pala De Andrè hanno visto il dominio degli ospiti. Luciano De Cecco ha saputo innescare con maestria le sue principali bocche da fuoco come: Aaron Russell (15 punti), Aleksandar Atanasijevic (13 punti) e Ivan Zaytsev (10 punti).

BCC Castellana Grotte vs Lube Civitanova Marche 2-3 (15-25, 25-21, 23-25, 25-17, 15-10). Il cuore dei pugliesi di Lorizio ha avuto la meglio sui campioni d'Italia e vice campioni mondiali. La Lube non ha schierato in campo: Tsvetan Sokolov, Dragan Stankovic e Taylor Sander, mandando in campo Micah Christenson solamente nelle fasi conclusive ma le sue alternative erano decisamente migliori di quelle dei padroni di casa. Castellana Grotte ha saputo reagire alle 11 sconfitte di fila e ad un primo set perso malamente. Lo ha fatto mettendo in difficoltà gli avversari partendo dal servizio, che ha portato in dote 6 punti e in ogni caso ha messo in crisi la ricezione ospite. Stavolta alla formazione di Medei non sono bastati nè i 24 punti di Osmany Juantorena, nè i 15 di Enrico Cester. La Lube ha perso il comando della classifica per 1 solo punto, scivolando seconda a quota 32, mentre Perugia ne ha 33.

Azimut Modena vs Kioene Padova 1-3 (21-25, 25-27, 25-21, 16-25). Clamoroso al PalaPanini! I padroni di casa sono stati soprendentemente sconfitti dai veneti. Forse ha pesato non poco l'assenza tra i padroni di casa di Earvin Ngapeth per dissapori con il tecnico Radostin Stoytchev. Si è pure parlato di una presunta spaccatura tra l'allenatore i senatori della squadra. In ogni caso Modena aveva in campo una formazione sulla carta superiore a quella di Padova. I veneti hanno ottenuto la sesta vittoria in 48 partite contro gli emiliani, grazie alla regia dell'ex Travica che ha saputo servire adeguatamente gli ispirati Gabriele Nelli (23 punti) e Luigi Randazzo (21 punti). Per i veneti è arrivato il quinto posto in classifica.

Diatec Trentino vs Gi Group Monza 3-1 (19-25, 25-21, 25-14, 25-19). La formazione di Angelo Lorenzetti ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva, proseguendo la sua rimonta, che ora l'ha portata al sesto posto in classifica. I gialloblu però non hanno cominciato bene la partita. Infatti il primo set e le fasi iniziali del secondo sono state disastrose. E' dovuto alzarsi dalla panchina Hoag per rimettere le cose a posto a favore della Diatec con 17 punti, assieme ai 20 di Uros Kovacevic. Monza viceversa è partita bene ma si è sciolta come neve al sole non appena i padroni di casa si sono messi a giocare meglio. La Diatec Trentino ha vinto non utilizzando quasi per niente il gioco al centro in attacco, questo a causa di una ricezione a dir poco deficitaria. Angelo Lorenzetti ha ancora molto da lavorare ma la squadra ha carattere.

Sabato 30 dicembre si disputerà la prima giornata di ritorno e gli incontri di sicuro interesse saranno i seguenti: Revivre Milano vs Diatec Trentino, BCC Castellana Grotte vs Azimut Modena, Kioene Padova vs Sir Safety Perugia.