Volley femminile, i risultati della seconda giornata di ritorno - Ilaria Baldoin VAVEL

La seconda giornata di ritorno del campionato di volley femminile propone interessanti novità. In vetta, si confermano Conegliano e Novara, mentre perdono terreno Scandicci e Busto Arsizio. Risale la Pomì, in piena rivoluzione, Monza si attesta a ridosso delle prime quattro. Partiamo dall'Imoco, impegnata al Mandela Forum contro Firenze. Le pantere, trascinate da Fabris - 19 - e Hill - 18 - sbrigano la pratica in quattro set, dopo un avvio in difetto. Il Bisonte spreca un interessante vantaggio nel terzo - 16-12 al secondo time out tecnico - e crolla. In scia resta Novara, vittoriosa nel fortino di casa contro Pesaro. Non una partita facile, la Igor Gorgonzola infatti si fa rimontare due set e nel tie-break si trova a lungo ad inseguire. 15-13, con 27 di Plak.

Scandicci scivola contro una Pomì in forte rinnovamento. Casalmaggiore deve fare i conti con una stagione difficile, ma la reazione lascia ben sperare. Le riserve si sciolgono al tramonto del terzo, quando le padrone di casa indovinano il filotto giusto, mantenendo il comando anche nel quarto parziale. 3-1. Sconfitta esterna anche per Busto. Contro Filottrano, non bastano 28 punti di una dominante Diouf. Tomsia e Scuka guidano la Lardini al 3-2 conclusivo.

Infine, da sottolineare le prove di Modena e Monza, principali alternative al quartetto di testa. La Liu Jo travolge la Foppapedretti Bergamo con un secco 3-0 - equilibrio solo nel secondo, risolto 31-29 ai vantaggi - Monza invece doma con medesimo punteggio Legnano. 0-3, Tori Dixon in evidenza.

I risultati

La classifica