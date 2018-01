Volley M - In Superlega UnipolSai vincono Perugia, Civitanova e Modena. I canarini però lasciano per strada un punto a Monza | Valentina Breda, Vavel Italia

Nella terza giornata di ritorno della Superlega UnipolSai di serie A1 di volley maschile hanno vinto tutte e 3 le formazioni al vertice della classifica. Se però la Sir Safety Perugia e la Lube Civitanova Marche hanno conquistato successi netti, l'Azimut Modena invece non è riuscita a fare altrettanto a Monza. I canarini si sono imposti solo al tie-break, lasciando per strada 1 punto. E le assenze di Giulio Sabbi e Maxwell Holt non possono essere considerate delle attenuanti.

Sir Safety Perugia vs Wixo LPR Piacenza 3-1 (25-21, 19-25, 25-18, 25-19). La squadra di Lorenzo Bernardi non è stata brillante come in altre occasioni ma ha saputo portarsi a casa la partita, contro una formazione ostica come quella di Alberto Giuliani. Gli umbri hanno saputo gestire al meglio i momenti decisivi del primo, del secondo e del quarto parziale, piazzando i morsi del cobra. L'opposto Aleksandar Atanasijevic ha realizzato 21 punti. Però il loro mattone nella vittoria perugina lo hanno portato anche: Ivan Zaytsev che ha attaccato con il 52% di positività ed ha ricevuto con il 58% di efficacia, Massimo Colaci che ha tenuto in equilibrio la nave in seconda linea, risultando una efficace lavatrice con i suoi salvataggi nel trasformare palloni sporchi in puliti per De Cecco e le sue principali bocche da fuoco.

Lube Civitanova Marche vs Revivre Milano 3-1 (25-18, 23-25, 25-21, 25-19). I campioni d'Italia si sono imposti sull'ostica squadra di Andrea Giani. I marchigiani hanno mantenuto inalterato il distacco in classifica da Perugia, gli umbri la guidano con 42 punti e i cucinieri inseguono a quota 41. Dragan Stankovic ha finalmente recuperato dopo l'infortunio patito al Mondiale per club ed è ritornato nello starting six iniziale per la prima volta dopo 1 mese. La Lube ha prevalso anche grazie ai 17 punti di Osmany Juantorena e Tsvetan Sokolov, che hanno attaccato rispettivamente con il 64% e il 58% di efficacia. Agli ospiti non sono bastati i 22 punti di Nimir Abdel Aziz.

Gi Group Monza vs Azimut Modena 2-3 (18-25, 25-18, 19-25, 25-22, 13-15). La squadra di Radostin Stoytchev ha faticato più del previsto per avere la meglio su quella di Falasca. La differenza l'hanno fatta i suoi campioni: i 18 punti di Earvin Ngapeth e i 23 dell'Mvp Tine Urnaut. Monza ci ha creduto fino a quando il muro di Elia Bossi non l'ha condannata alla sconfitta. Modena è terza a quota 38 punti.

Diatec Trentino vs Bunge Ravenna 3-1 (25-18, 22-25, 25-19, 25-20). La formazione di Angelo Lorenzetti ha vendicato la sconfitta dell'andata e ha conquistato il nono successo di fila, che le ha permesso di issarsi provvisoriamente al quarto posto con 30 punti. Filippo Lanza è stato l'Mvp dell'incontro con 18 punti e il 63% di efficacia offensiva. I romagnoli invece sono stati traditi da Poglajen e Marechal e nulla hanno potuto i 20 punti di Buchegger.

Domani si tornerà già in campo per la quarta giornata di ritorno e le partite da seguire saranno: Revivre Milano vs Sir Safety Perugia, Wixo Piacenza vs Azimut Modena e Lube Civitanova Marche vs Taiwan Excellence Latina.