Volley M - Nella Superlega UnipolSai continua a vincere Perugia tallonata dalla Lube - Ph.Valentina Breda/VAVEL Italia

La quinta giornata di ritorno della Superlega UnipolSai di serie A1di volley maschile ci ha detto che la Sir Safety Perugia continua a vincere e i campioni d'Italia della Lube la tallonano. L'Azimut Modena ha prevalso anch'essa e le insegue al terzo posto, pronta ad approfittare di un loro passo falso per riguadagnare terreno.

Gi Group Monza vs Sir Safety Perugia 0-3 (22-25, 18-25, 20-25). Gli umbri hanno colto il successo numero 16 in questa stagione, il nono lontano dal PalaEvangelisti. La formazione di Lorenzo Bernardi ha tremato solamente nel primo set, quando i padroni di casa purtroppo sono stati autolesionisti, sciupando 2 ghiotte occasioni per allungare e portarsi a casa il parziale. Questo con una squadra come Perugia non si può fare. Alla lunga i campioni degli umbri sono venuti fuori, tramite i fondamentali del servizio, dell'attacco e del muro. Aaron Russell ha firmato 16 punti, Atanasijevic 15 e Zaytsev 11 con il 65% di efficacia offensiva. Perugia ha conservato il primo posto in classifica, salendo a quota 48 punti.

Diatec Trentino vs Lube Civitanova Marche 1-3 (13-25, 26-28, 25-20, 14-25). Il PalaTrento per i campioni d'Italia non è più campo minato. La formazione di Giampaolo Medei ha vinto con sicurezza e autorità, serrando bene i ranghi a muro, totalizzando 17 punti in questo fondamentale. Il tutto è stato possibile grazie ad un servizio che ha fatto letteralmente del male alla ricezione gialloblu. La Lube si è rivelata devastante nel primo e nel quarto parziale. In mezzo c'è stata una Diatec che ha posto fine alla sua lunga serie positiva ed ha sprecato la possibilità di vincere il secondo parziale, aggiudicandosi invece il terzo. La formazione gialloblu ha mandato il solo Uros Kovacevic in doppia cifra con 17 punti. Gli ospiti sono stati invece trascinati da: Sokolov (ex) con 21 punti, Juantorena (ex) con 17, Kovar con 12 e Cester con 10. La Lube sale a quota 47 punti, solo 1 in meno di Perugia.

Azimut Modena vs Calzedonia Verona 3-0 (25-21, 25-20, 25-15). I padroni di casa nonostante i problemi di formazione, sono riusciti a portarsi a casa una partita importante, contro la quarta in classifica, rafforzando il terzo posto. I canarini hanno avuto più fame rispetto agli ospiti. Nikola Grbic è rimasto molto deluso dall'atteggiamento degli scaligeri. L'Mvp dell'incontro è stato Argenta con 12 punti, che non ha fatto rimpiangere l'infortunato Giulio Sabbi.