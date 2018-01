Volley M - La Sir Safety Perugia vince e ringrazia Modena, allungando a +4 in vetta alla Superlega - Ph.Valentina Breda

Nella sesta giornata di ritorno della Superlega UnipolSai di serie A1 di volley maschile i riflettori erano puntati su 3 campi: Perugia, Civitanova e Verona. Vediamo cos'è accaduto e quali sono stati i risvolti per la classifica.

Sir Safety Perugia vs Biosì Indexa Sora 3-0 (25-18, 25-23, 26-24). La squadra di Lorenzo Bernardi ha vinto e ha allungato in classifica a +4 sulla seconda, portandosi a quota 51 punti. I ciociari però hanno venduto cara la pelle, soprattutto nel secondo e nel terzo set, che non sono stati una passeggiata come il primo. Perugia però ha tirato fuori i suoi campioni. Il centrale Marko Podrascanin è stato l'Mvp dell'incontro con 12 punti, gli stessi che ha firmato il posto 4 Aaron Russell. Ivan Zaytsev invece ne ha realizzati 9. Il libero Massimo Colaci ha contribuito a tenere in equilibrio la nave in seconda linea.

Lube Civitanova Marche vs Azimut Modena 0-3 (23-25, 21-25, 19-25). La squadra di Radostin Stoytchev ha vendicato la sconfitta dell'andata. Entrambe le formazioni si sono presentate a questa sfida incerottate. Kovar e Sokolov avevano problemi al ginocchio. Sull'altro fronte Giulio Sabbi era in panchina ma non ancora recuperato ed Earvin Ngapeth ha avuto noie alla schiena e il campo l'ha visto pochissimo. Ha prevalso la squadra di Radostin Stoytchev perché ha attaccato, murato, difeso e servito meglio. La cattiveria agonistica e la voglia di vincere degli emiliani è stata maggiore. I padroni di casa sono apparsi troppo fallosi, appannati e poco reattivi mentalmente nei fondamentali della ricezione e della difesa. Infatti sono caduti sul loro campo dei palloni che in altre occasioni sarebbero stati presi senza problemi. La Lube ha visto scappare via in classifica Perugia. Modena è salita a quota 45, a soli 2 punti dai marchigiani.

Calzedonia Verona vs Diatec Trentino 1-3 (20-25, 23-25, 25-19, 20-25). Il derby dell'Adige è andato alla formazione ospite, che ha vendicato la sconfitta dell'andata e ha scalzato dal quarto posto in classifica proprio gli scaligeri. La formazione di Nikola Grbic ha confermato di soffrire contro le candidate allo scudetto. Quella di Angelo Lorenzetti è stata trascinata al successo da: Uros Kovacevic (ex veronese) con 26 punti, Eder Carbonera con 11 e Filippo Lanza con 12.

Dopo i recuperi di Castellana Grotte vs Diatec e Calzedonia Verona vs Latina, il campionato si fermerà. Il prossimo weekend al PalaFlorio di Bari ci sarà la Final Four della Del Monte Coppa Italia. Questo sarà il programma delle semifinali sabato 27 gennaio:

-ore 15.30 Lube Civitanova Marche vs Azimut Modena

-ore 18 Diatec Trentino vs Sir Safety Perugia

Domenica 28 gennaio alle ore 17.30 ci sarà la finalissima.