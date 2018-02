Volley M - La Sir Safety Perugia continua la sua marcia inarrestabile in vetta alla Superlega - Ph.Valentina Breda

La settima giornata di ritorno della Superlega UnipolSai di serie A1 di volley maschile ci ha detto che la marcia della Sir Safety Perugia non sembra conoscere soste. Gli umbri hanno conservato il primato in classifica, salendo a quota 54 punti, mantenendo il vantaggio di 4 punti sui campioni d'Italia della Lube e di 6 sull'Azimut Modena.

Diatec Trentino vs Sir Safety Perugia 0-3 (23-25, 21-25, 19-25). Non sono bastati i 4.363 del PalaTrento a spingere i padroni di casa verso il successo. Gli umbri di Lorenzo Bernardi hanno regolato la formazione di Angelo Lorenzetti con lo stesso punteggio con cui si era conclusa la semifinale di Coppa Italia di una settimana prima. Aleksandar Atanasijevic e Aaron Russell hanno firmato entrambi 18 punti. Non è stato premiata, a differenza che ad Izmir in Champions League, la scelta dello stesso Lorenzetti di schierare 3 schiacciatori, con Filippo Lanza finto opposto. La Diatec ha pagato a caro prezzo le pause di rendimento in attacco e un servizio che non è riuscito a mettere in seria difficoltà la ricezione avversaria.

Biosì Indexa Sora vs Lube Civitanova Marche 0-3 (13-25, 20-25, 19-25). I campioni d'Italia in Ciociaria hanno trovato un successo facile facile. Giampaolo Medei ha rivoluzionato il suo 6+1, tenendo conto dei tanti impegni e della panchina lunga a sua disposizione. Al centro sono scesi in campo Dragan Stankovic ed Enrico Cester. Nel ruolo di opposto ha riposato Tsvetan Sokolov e lo ha rilevato Jiri Kovar. Gli schiacciatori sono stati Osmany Juantorena e Taylor Sander. Sora è riuscita a rendere la vita difficile agli ospiti solamente nel secondo set. Questo per merito dell'opposto Petkovic e del suo servizio, che è stato una spina nel fianco dei marchigiani fino al 20-20. Tutto questo però si è rivelato troppo poco per mettere in difficoltà una Lube che i suoi campioni li tira fuori.

Azimut Modena vs Taiwan Excellence Latina 3-0 (28-26, 25-17, 28-26). La squadra di Radostin Stoytchev ha vinto, faticando molto, anche a causa dei problemi di formazione e non solo degli avversari. Infatti come opposto è stato schierato Tine Urnaut per l'indisponibilità di Stefano Argenta e Giulio Sabbi. Al posto dello sloveno, come compagno di reparto di Earvin Ngapeth è stato utilizzato il giovane del vivaio Pinali. Modena ha vinto una partita contro un avversario coriaceo.

Tra mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio le squadre torneranno in campo per l'ottava giornata di ritorno. Per le prime 4 della classifica gli impegni sulla carta più insidiosi saranno i seguenti: quello di Modena a Milano e quello di Trento a Latina.