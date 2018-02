Volley M - La Sir Safety Perugia batte la Lube e vola a +7 nella classifica di Superlega - Ph.Valentina Breda

Il clou della nona giornata di ritorno della Superlega UnipolSai di serie A1 di volley maschile è andato in scena sabato scorso al PalaEvangelisti di Perugia. Vediamo come è andata questa partita e poi gli altri principali incontri.

Sir Safety Perugia vs Lube Civitanova Marche 3-1 (23-25, 25-22, 25-19, 25-20). I campioni d'Italia sono partiti meglio e si sono aggiudicati il primo set. Però alla distanza ha avuto la meglio la maggiore costanza di rendimento degli umbri, che sono stati trascinati: dagli attacchi di Atanasijevic, autore di 23 punti, dalle difese di Massimo Colaci e dai 4 muri di Marko Podrascanin. Tutto questo è servito alla formazione di Lorenzo Bernardi per vincere e volare a + 7 in classifica sui diretti rivali, 60 contro 53.

Azimut Modena vs Tonno Callipo Vibo Valentia 3-2 (29-31, 20-25, 25-14, 25-21, 17-15). La squadra di Radostin Stoytchev ha faticato più del previsto per superare i calabresi. Ciò è avvenuto anche a causa di una formazione molto rimaneggiata. Modena ha dovuto fare a meno di: Giulio Sabbi, Argenta ed Earvin Ngapeth. Urnaut ha dovuto essere impiegato come opposto, le bande sono state Van Garderen e il giovane Pinali. Gli emiliani hanno impiegato molto prima di trovare la quadratura del cerchio e fare il loro gioco. Restano comunque al terzo posto in classifica a quota 51 punti.

Al quarto posto a quota 42 punti si trovano appaiate Calzedonia Verona e Diatec Trentino. Gli scaligeri si sono imposti per 3-1 a Monza, i dolomitici hanno fermato la striscia vincente di Piacenza, superandola per 3-0 in casa.

Per quanto riguarda la decima giornata di ritorno che si disputerà domenica prossima, gli incontri da tenere d'occhio sono Modena Trento e Lube Verona.