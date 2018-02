Volley, Serie A1 femminile, 8^ giornata di ritorno: Conegliano si conferma, vittorie preziose per Bergamo e Casalmaggiore

Volley, Serie A1 femminile: Conegliano si conferma, vittorie preziose per Bergamo e Casalmaggiore - Ph.Valentina Breda

L'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A1 femminile vede l'Imoco Conegliano confermarsi con margine al comando. Scandicci avvicina Novara, Busto resta quarta forza, mentre nella zona medio-bassa da segnalare le affermazioni importanti di Bergamo e Casalmaggiore. Fanalino di coda, a quota 11, Filottrano.

L'Imoco si presenta al Pala Panini di Modena, la partita è elettrica fin da subito. Le padrone di casa, trascinate da Barun, si aggiudicano primo e terzo set, hanno addirittura la chance, nel quinto, di chiudere la porta. Avanti 12-9, Modena presta il fianco alla maggior sicurezza, nelle fasi calde, di Conegliano. 15-13, con Hill - a quota 20 - prima realizzatrice per la compagine ospite. Novara è la prima inseguitrice, ma sente il fiato sul collo di Scandicci, specie dopo il KO, inatteso, sul rettangolo della Pomì. Casalmaggiore affronta il match con coraggio, strappa 25-23 il parziale d'apertura e firma poi ai vantaggi il secondo - 30-28. Un passaggio a vuoto non contamina la marcia di Drews e compagne, epilogo in quattro. Plak e Egonu non salvano Novara dal tonfo. Come detto, Scandicci preme, grazie al netto 3-0 inflitto a Legnano. Sedici di De La Cruz in una sfida definita già dai primi scambi.

In quarta posizione - 35 punti, 7 meno di Scandicci - permane Busto. Gennari e Diouf pilotano il gruppo al successo contro Il Bisonte Firenze. L'inerzia muta solo nel terzo set, quando Firenze sale al comando delle operazioni. Illusione momentanea, tramonto favorevole alla Unet E-Work.

Monza, nel catino di casa, liquida Filottrano 3-1. 25-9, margine ampio all'alba del confronto. Filottrano impatta e prova ad opporre adeguata resistenza, ma terzo e quarto hanno medesimo padrone, a 22 e 23 Monza sigilla il successo. Infine, Bergamo, con una Sylla puntuale, oscura Pesaro - 3-0, le ospiti sprecano il vantaggio nel secondo e nel terzo parziale.

