Volley - Il punto su Superlega UnipolSai maschile e serie A1 femminile

Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso i playoff scudetto sia nella Superlega UnipolSai di serie A1 di volley maschile, sia nella serie A1 di pallavolo femminile. Abbiamo già alcuni verdetti per quanto riguarda la post season. Vediamo quali sono.

Ad 1 giornata dalla fine del massimo campionato maschile sono già certe del loro piazzamento al vertice queste 3 squadre: Sir Safety Perugia, Lube Civitanova Marche e Azimut Modena. Gli umbri sono primi a 67 punti e forse non hanno affrontato con la giusta cattiveria agonistica la trasferta contro la stessa Modena cedendo al tie break. Gli emiliani però restano in terza piazza a quota 57 punti, a 4 lunghezze dalla Lube, che ha prevalso a Piacenza solo al tie break. L'unico accoppiamento di post season già certo è quello tra Diatec Trentino e Calzedonia Verona che si stanno ancora contendendo il quarto posto. Al momento in classifica è avanti di 2 punti la formazione di Angelo Lorenzetti. Se lo sarà anche domenica sera avrà il vantaggio del fattore campo. L'ultima squadra a guadagnarsi un posto tra le migliori 8 è stata la Bunge Ravenna, vittoriosa in casa per 3-0 su una Gi Group Monza senza stimoli. I romagno li hanno reso vano il successo al quinto set di Padova a Latina. I veneti possono solo prendersela con sé stessi per aver buttato via quanto di buono fatto vedere nel girone di andata.

Nel massimo campionato di pallavolo femminile invece mancano 2 giornate alla fine della Regular Season ed è ancora aperta la corsa al primo posto. Questo perché l'Imoco Conegliano ha fallito un'importante occasione per chiudere la pratica, cedendo al PalaVerde per 3-0 a Scandicci. Le toscane sono state trascinate dai 25 punti di Haak e dai 5 muri di Adenizia. Viceversa nelle venete purtroppo hanno steccato le top players come: Hill, Fabris e De Kruijf. Le pantere restano prime a 49 punti ma devono guardarsi da: Novara a 46, che ha prevalso in casa su Monza e dalla stessa Scandicci a 45. Veniamo ora alla corsa salvezza. Riesce a tirarsi fuori da quest'ultima la Pomì Casalmaggiore che si è imposta al tie-break su Legnano e torna a sperare nella post season. Viceversa la stessa Legnano, che si trova undicesima con 15 punti, deve ringraziare la concorrente Lardini Filottrano, dodicesima con 14. Le marchigiane infatti si sono imposte in casa per 3-1 sulla Foppapedretti Bergamo, che ha invece fallito una importante occasione per salvarsi e resta ferma a quota 18 punti.