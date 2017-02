Rugby, 6 Nazioni 2017 - Inghilterra (a fatica) batte la Francia

L'Inghilterra sconfigge la Francia 19-16 grazie ad una grande forza fisica in una partita tignosa in cui i transalpini si sono scoperti più solidi del previsto.

La squadra guidata da Eddie Jones ha invece sfruttato ottimamente la panchina, mentre negli ultimo 20 minuti la Francia è andato in debito d'ossigeno facendo si che i sudditi di sua Maestà giocassero al proprio ritmo. Per Guy Noves i segnali sono comunque positivi anche grazie all'ottima partita di Serin giovane mediano di mischia francese.

LA CRONACA

Dopo la spettacolosa partita di Murrayfield il grande rugby non si ferma mai e a Twickenham va in scena una grande classica del rugby mondiale , cioè Inghilterra-Francia. Le squadre hanno diverse ambizioni: l'Inghilterra di Eddie Jones cerca il secondo grande slam consecutivo, mentre la Francia di Guy Noves cerca il ritorno alla vittoria del 6 Nazioni.

L'inizio di partita è interlocutorio con le squadre che si guardano fino al momento in cui la Francia accelera e guadagna un calcio di punizione trasformato da Lopez che porta gli ospiti in vantaggio di 3. I sudditi della regina non si arrendono e Farrell riporta subito sotto gli inglesi con un calcio al minuto numero 10.

Al dodicesimo minuto arriva la prima svolta della partita con May ammonito per un placcaggio pericolo ed è Lopez che ne approfitta portando di nuovo avanti i francesi. La Francia non sfrutta bene il cartellino giallo con l'Inghilterra che prende campo senza però dare mai fastidio veramente ai galletti. Pochi minuti prima della fine della penalità temporanea l'accoppiata Picamoles Serin risale il campo andandosi a prendere un calcio di punizione per un placcaggio alto d Utoje con un'Inghilterra particolarmente indisciplinata che viene punita dal piede di Lopez che porta la Francia avanti 9-3. I giocatori in bianco non si arrendono e nel momento in cui rientra May Farrell fa 2/2 al piede.

Nei successivi 10 minuti le 2 squadre si affrontano a viso aperti ma le difese delle 2 squadre sono fantastiche senza concedere nulla. Una brutta Inghilterra scorretta concede un calcio di punizione ma Lopez grazia gli inglesi da posizione favorevole.

Chi non sbaglia è pero Daly che da 50 metri centra il calcio impattando la Francia a quota 9. Il finale di primo tempo è segnato da una Francia vicina alla linea di meta con Nakaitaci, ma la difesa dell'Inghilterra regge e il primo tempo finisce 9-9.

L'inizio di secondo tempo è segnato da un fallo francese ma Farrell non approfitta prendendo palo che apre un autostrada a Nakaitaci che fa coast to coast venendo fermato a pochi metri dalla linea di meta, la Francia però non concretizza l'occasione a causa di un avanti. Dopo 6 minuti dall'inizio del secondo tempo Farrell buca la difesa e fornisce a Daly l'occasione per schiacciare in metà ma un placcaggio mostruoso di Vakatawa salva la Francia.Intorno al minuto numero 50 la Francia inizia a perdere colpi e Farrell al minuto 53 punisce gli inglesi con il calcio di punizione portando avanti l'Inghilterra 12-9.

La Francia però non cede e al sessantesimo minuto sigla la prima meta della partita ad opera di Slimani che sfrutta uno splendido off-load di Gourdon e mandando i galletti avanti 16-12 grazie alla conversione di Lopez.

I giocatori con la Rosa sulla maglia provano a reagire, ma la difesa della Francia è molto ordinata grazie ad un predominio netto in mischia e una touche sostanzialmente alla pari. La squadra di Eddie Jones però non muore mai e dopo un multifase intorno alla linea dei 5 metri arriva la meta di Te'O e con la conversione di Farrell l'Inghilterra si porta avanti 19-16.

La Francia non riesce più a giocare con l'Inghilterra che si assicura il possesso del pallone e anche la vittoria. Qualche rammarico per la Francia che vede spegnersi troppo presto Spedding e Picamoles non riuscendo mai ad azionare le 2 enormi ali Nakaitachi e Vakatawa. Per l'Inghilterra è ancora vivo il sogno Grande Slam ma le trasferte di Dublino e Cardiff tutto sono tranne che facili.