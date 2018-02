Super Bowl, tutte le indicazioni per seguirlo live su Fox Sports

twitter.com

Il countdown al 52esimo Super Bowl, la finale del campionato professionistico di football americano (NFL), è ormai agli sgoccioli. Sarà New England Patriots contro Philadelphia Eagles. Tom Brady vs la difesa delle aquile. I favoriti per eccellenza (e vincitori del Super Bowl numero 51) contro gli underdogs. Per identificare la grandezza e l’attesa dell’evento basta la parola, anzi due: Super Bowl, appunto. La sostanza è la stessa, però: spettacolo, ma con il grande merito per la NFL, di non permettere mai che il telespettatore, turista o tifoso si dimentichi che tutto ruota attorno alla partita. Quest’anno il grande ospite e protagonista dell’halftime show, sarà Justin Timberlake.

Il Super Bowl, giunto alla 52ª edizione, va in scena all’U.S. Bank Stadium di Minneapolis in Minnesota, la casa dei Vikings, che hanno perso la finale di conference contro Philadelphia Eagles. Il SuperBowl tra New England Patriots e Philadelphia Eagles va in onda in diretta, in lingua originale e in HD, su Fox Sports (canale 204 di Sky) domenica 4 febbraio a mezzanotte.

Il ricco pre-partita, proposto in esclusiva da Fox Sports, inizia invece alle 23.00 con collegamenti dall’ U.S. Bank Stadium. In studio saranno presenti Marco Russo, Giuseppe Cruciani e Nicola Roggero.

Fox Sports propone inoltre la replica dell’incontro, lunedì 5 febbraio durante tutta la giornata creando un vero e proprio canale dedicato al Super Bowl. Dalla mattina alla sera, infatti, Fox Sports Plus (canale 205 di Sky) proporrà l’evento in replica a ripetizione per fare in modo che a qualsiasi ora del giorno si possano rivivere le emozioni della notte del Super Bowl.

Durante l’incontro sarà possibile seguire e commentare con lo studio di Fox, attraverso la diretta twitter del Super Bowl con l’hashtag #foxnflitalia e l’account @FoxSportsIT. Anche attraverso l’account Instagram di Fox Sports, FOXSportsIt, si potranno seguire, passo dopo passo, le ultime novità da Minneapolis.

La diretta twitter sarà disponibile anche sul sito di Fox Sports, www.foxsports.it dove è possibile trovare tutto quel che c’è da sapere sul Super Bowl con i racconti di Roberto Gotta sulle iniziative, lo spirito e le mille curiosità di questo evento mondiale.