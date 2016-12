Biathlon, a Nove Mesto apre la sprint maschile

Fine settimana importante per il biathlon. Terzo week-end di Coppa, ricco programma in Repubblica Ceca. A Nove Mesto, sono infatti tre le gare in programma, con la sprint maschile ad aprire quest'oggi la rassegna. Sabato - sempre per gli uomini - spazio all'inseguimento, chiusura domenica con la mass. Medesimo discorso per le ragazze, attese domani dalla sprint.

I riflettori illuminano Fourcade, fin qui straordinario nel suo incedere. Terza sprint di stagione, due successi per il fuoriclasse transalpino. Martin raggiunge la Repubblica Ceca con un ruolino di marcia perfetto. 10/10 ad Oestersund, nel primo appuntamento dell'anno, replica a Pokljuka. In Slovenia, qualche difficoltà in più per domare l'arrembante Johannes Boe, l'unico in grado, se in giornata, di impensierire Martin.

Gli azzurri - dopo un buon riscontro in staffetta (a Pokljuka a lungo gara di testa) - inseguono a Nove Mesto una conferma a livello individuale. Windisch ha dalla sua il sesto posto in Svezia e - in caso di risultato positivo al poligono - può accasarsi nei primi dieci. Attesa anche per Hofer, mentre con meno propositi partono Bormolini e Montello. Windisch è il primo azzurro in gara, parte infatti con il pettorale n.33, Hofer ha invece il 48. 52 per Bormolini, Montello si trova nell'ultima porzione di gara, indossa infatti il 99.

Per quel che riguarda gli uomini di classifica, fuochi d'artificio nelle fasi iniziali. Dopo Pryma - primo atleta in pista - tocca subito all'eterno Bjoerndalen, a caccia dell'ennesimo piazzamento di rilievo. Peiffer e Lindstroem, sul podio nella sprint di Oestersund, hanno rispettivamente l'11 e il 12, mentre Shipulin, il terzo di Pokljuka, ha il 16. In casa Norvegia, con il 22 Boe, con il 25 Svendsen, cenni di risveglio di recente.

Le Roi Foucade ha il 31, ennesima recita senza eguali?

La start list completa

Il via alle 17.30, diretta Eurosport.

Il programma maschile

Giovedì

Sprint 17.30

Sabato

Inseguimento 15.00

Domenica

Mass Start 11.45