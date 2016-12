Sci di Fondo - Weng si impone nella 10km di La Clusaz

Sci di Fondo - Weng si impone nella 10kn di La Clusaz

Colpo doppio di Heidi Weng a La Clusaz. Il week-end francese si apre con la 10km a tecnica libera. Partenza di massa e, come da previsione, monologo norvegese. La Weng copre la distanza in 23:45.5, precedendo Marit Bjoergen di 2.1 secondi. Terza è l'ex leader di Coppa, Ingvild Oestberg. La terza posizione non basta alla Oestberg per mantenere la leadership della generale. A chiudere il quartetto di testa, Stina Nilsson, l'unica ad avvicinare le prime della classe. La svedese conduce gara coraggiosa, risponde al primo allungo di Weng e compagne e resiste fino all'assalto decisivo della ragazza di Ytre Enebakk. Manca lo spunto per inserirsi nella volata, ma la gara resta comunque positiva.

La quarta norvegese, Ragnhild Haga, chiude in quinta posizione, ma ben distante dalle connazionali. 34.4 secondi il disavanzo all'arrivo. Haga anticipa l'austriaca Stadlober, la teutonica Fessel e la svedese Haag. A completare la top ten, Slind e Mononen.

Può sorridere anche l'Italia. Arrivano conferme dopo il fine settimana di Davos, con Ilaria Debertolis alla porta delle miglior dieci. Tredicesima posizione all'arrivo, un attestato del buon lavoro svolto fin qui, un trampolino in vista di un ulteriore salto di qualità. A lei si affianca Giulia Stuerz, classe '93, al miglior risultato in carriera. Ventinovesima è la Brocard.

10 KM TL MASS START LA CLUSAZ – CLASSIFICA FINALE

1. Heidi WENG (NOR) 23:45.5

2. Marit BJØRGEN (NOR) +2.1

3. Ingvild Flugstad ØSTBERG (NOR) +2.9

4. Stina NILSSON (SWE) +3.5

5. Ragnhild HAGA (NOR) +34.4

6. Teresa STADLOBER (AUT) +34.9

7. Nicole FESSEL (GER) +35.7

8. Anna HAAG (SWE) +36.1

9. Silje Øyre SLIND (NOR) +40.0

10. Laura MONONEN (FIN) +50.8

La classifica completa