Sci di fondo - Tour de Ski: a Ustiugov e Nilsson le sprint. Secondo Pellegrino. Oggi prova in classico

Il Tour de Ski si apre nel segno di Sergey Ustiugov e Stina Nilsson, con un arcobaleno azzurro a colorare il cielo di Svizzera. Federico Pellegrino è secondo nella sprint in tecnica libera, alle spalle di un Ustiugov di lusso. Chicco supera la barriera dei quarti da lucky loser, poi è bravo ad imporsi nella sua semifinale. L'ultimo atto è come sempre teso, ma Ustiugov spazza la neve con una progressione devastante e Pellegrino, terzo per buona parte della prova, deve "accontentarsi", con una bella volata, della seconda posizione, davanti al norvegese Krogh. Da segnalare l'ottima performance di Sundby, quarto e principale favorito per il Tour.

Al femminile, invece, l'acuto è di Stina Nilsson. La svedese mette in fila, con una condotta perfetta, tre norvegesi, nell'ordine Falla, Weng e Harsem. A completare il quadro di finale, la svizzera Van der Graaff e l'americana Diggins. Heidi Weng si aggiudica così il primo duello a distanza con la connazionale Oestberg, settima e principale antagonista nella corsa alla classifica generale.

Due le azzurre presenti nella seconda parte di gara. Ilaria Debertolis - più propensa a prove su distanza - termina diciassettesima (fuori ai quarti), mentre Gaia Vuerich chiude dietro a Weng e Oestberg il suo quarto e approda con tempo di ripescaggio alla semifinale, dove deve poi alzare bandiera bianca.

Si prosegue, oggi, con la seconda tappa in Val Mustair, prima del giorno di riposo e di trasferimento verso Oberstdorf. Sfida in classico, al maschile e al femminile. 5km per le donne, 10km per gli uomini, si parte tutti insieme. Fermata utile per stilare una prima graduatoria definita in attesa della terza uscita.

Il programma

10km maschile ore 13

5km femminile ore 16

Sprint maschile

1 1 USTIUGOV Sergey

2 2 PELLEGRINO Federico

3 6 KROGH Finn Haagen

4 4 SUNDBY Martin Johnsrud

5 3 CHANAVAT Lucas

6 25 HARVEY Alex

Sprint femminile

1 1 NILSSON Stina

2 13 FALLA Maiken Caspersen

3 20 WENG Heidi

4 23 HARSEM Kathrine Rolsted

5 22 VAN DER GRAAFF Laurien

6 9 DIGGINS Jessica

11 17 Vuerich Gaia

17 15 Debertolis Ilaria