Tour de Ski, terza tappa - Skiathlon: Stina Nilsson si impone al femminile, sfortunata Oestberg

Stina Nilsson SWE - NordicFocus

Il Tour de Ski si trasferisce, per la terza tappa, ad Oberstdorf. 5+5km al femminile, primo tratto in classico, a seguire il finale a tecnica libera. Esito a sorpresa, perché ad emergere è Stina Nilsson, già al successo nell'edizione corrente nella sprint d'apertura. La svedese - poco adatta alle gare su distanza - sfrutta l'evoluzione della prova. Si procede senza scosse, la Nilsson può così gestire lo sforzo, per lanciare l'offensiva nell'ultima fase, dando sfoggio di uno splendido rush finale. La volata è poi marchio di fabbrica, la Nilsson ha così gioco "facile" nel replicare ad avversarie temibili, come Diggins e Weng. Il mini-gruppetto che si gioca la tappa comprende un'ulteriore unità. Quarta è la Falla, ultima ruota delle migliori.

Come detto, la gara trova il suo snodo cruciale nell'ultimo tratto severo del tracciato. La salita che conduce al traguardo sgretola il plotone delle migliori e risulta fatale a una sfortunata Oestberg. L'ex leader del Tour rompe un bastoncino e perde le code delle prime della classe. L'incidente non preclude il successo assoluto alla norvegese, attualmente terza e in piena corsa.

Bjornsen regola invece il secondo gruppetto e si prende la quinta piazza, davanti a Fessel e Parmakoski, ma soprattutto a Charlotte Kalla, finalmente competitiva dopo un avvio di stagione in chiaroscuro. Kylloenen e Tchekaleva completano la top ten, mentre non c'è traccia d'azzurro nelle prime trenta posizioni. La prima a solcare il traguardo è la Stuerz, 32esima, poco davanti alla Brocard.

L'epilogo odierno rimescola ovviamente le carte in ottica generale. Nilsson torna al comando, 4 i secondi margine su Weng, 12 su Oestberg. Entro il minuto anche Parmakoski e Diggins.

Le prime dieci

1 3 NILSSON Stina 27:23.8

2 6 DIGGINS Jessica 27:24.0 +0.2

3 2 WENG Heidi 27:25.3 +1.5

4 7 FALLA Maiken Caspersen 27:27.1 +3.3

5 22 BJORNSEN Sadie 27:31.9 +8.1

6 21 FESSEL Nicole 27:31.9 +8.1

7 4 PARMAKOSKI Krista 27:32.3 +8.5

8 33 KALLA Charlotte 27:32.6 +8.8

9 12 KYLLOENEN Anne 27:35.6 +11.8

10 18 TCHEKALEVA Yulia 27:36.6 +12.8

La classifica completa

Classifica generale

1. Stina NILSSON (SWE) 43:01.3

2. Heidi WENG (NOR) +4.0

3. Ingvild Flugstad ØSTBERG (NOR) +12.4

4. Krista PÄRMÄKOSKI (FIN) +38.7

5. Jessica DIGGINS (USA) +51.4

6. Maiken Caspersen FALLA (NOR) +1:08.5

7. Kathrine Rolsted HARSEM (NOR) +1:09.1

8. Anne KYLLÖNEN (FIN) +1:59.1

9. Laura MONONEN (FIN) +2:08.0

10. Nathalie VON SIEBENTHAL (SUI) +2:09.8