Tour de Ski, 3° tappa - Skiathlon: ancora Ustiugov, Sundby è secondo, Cologna completa il podio

Sergey Ustiugov RUS - NordicFocus

Sergey Ustiugov bussa per la terza volta alla porta di Martin Johnsrud Sundby. Dopo la cavalcata vincente in terra di Svizzera, il russo si conferma nella prima tappa di Oberstdorf e si afferma come credibile rivale dell'asso norvegese anche in ottica generale. Come al femminile, anche al maschile la sfida verte sulla doppia tecnica, cambia ovviamente il chilometraggio. 10+10 per gli uomini, con una fase iniziale di studio. Il passo alternato non produce alcuna differenza, almeno tra i favoriti, è il finale ad accendere i fuochi d'artificio.

Sundby - inferiore in volata - illumina la neve con una feroce progressione sull'ascesa conclusiva. La risposta di Ustiugov è però di pregevole fattura, il russo - unico faro di una nazione decimata dalle accuse, pesanti, di doping - si dimostra fondista completo, in grado di recitare il ruolo di primo attore un po' ovunque. A loro, si accodano Cologna e Harvey. Per lo svizzero, un ulteriore attestato. La condizione è in divenire, il passo è vicino a quello dei tempi d'oro.

La volata ha epilogo scritto, la differenza, allo sprint, è abissale, Ustiugov mette le punte avanti e fortifica la sua leadership. Sundby precede Cologna e mantiene nel mirino il suo diretto avversario per la conquista del Tour. Dopo 3 tappe, poco meno di 30 secondi tra i due, il terzo, Harvey, è ben oltre il minuto. Difficile, quindi, un rientro nelle prossime uscite.

Sprazzi d'azzurro in Germania. L'Italia si affaccia nelle posizioni di vertice, grazie a un De Fabiani pimpante, almeno fino all'allungo, prepotente, di Sundby. Chiude, De Fabiani, tredicesimo, 13.2 secondi il distacco dalla vetta. In classifica, è ora sedicesimo.

Le migliori trenta

1 1 USTIUGOV Sergey 48:40.4

2 2 SUNDBY Martin Johnsrud 48:41.0 +0.6

3 6 COLOGNA Dario 48:41.4 +1.0

4 3 HARVEY Alex 48:43.1 +2.7

5 8 HELLNER Marcus 48:44.0 +3.6

6 14 KRUEGER Simen Hegstad 48:44.2 +3.8

7 15 HEIKKINEN Matti 48:46.3 +5.9

8 16 MANIFICAT Maurice 48:46.9 +6.5

9 18 GAILLARD Jean Marc 48:47.3 +6.9

10 30 KERSHAW Devon 48:47.8 +7.4

11 5 IVERSEN Emil 48:48.7 +8.3

12 34 NOTZ Florian 48:52.5 +12.1

13 19 DE FABIANI Francesco 48:53.6 +13.2

14 13 DYRHAUG Niklas 48:54.0 +13.6

15 11 BING Thomas 48:54.2 +13.8

16 38 PARISSE Clement 48:54.3 +13.9

17 20 BURMAN Jens 48:54.7 +14.3

18 45 BOEGL Lucas 48:54.9 +14.5

19 7 MUSGRAVE Andrew 48:55.3 +14.9

20 12 ROETHE Sjur 48:55.9 +15.5

21 17 HOLUND Hans Christer 48:57.1 +16.7

22 42 LIVERS Toni 48:57.6 +17.2

23 40 RICKARDSSON Daniel 49:02.9 +22.5

24 21 BESSMERTNYKH Alexander 49:07.3 +26.9

25 9 TOENSETH Didrik 49:07.9 +27.5

26 46 THORN Viktor 49:12.5 +32.1

27 29 JAKS Martin 49:17.2 +36.8

28 27 BAUMANN Jonas 49:21.5 +41.1

29 23 HYVARINEN Perttu 49:48.5 +1:08.1

30 31 SALVADORI Giandomenico 50:04.8 +1:24.4

L'ordine d'arrivo completo

La classifica generale dopo 3 tappe

1. Sergey USTIUGOV (RUS) 1:14:34.6

2. Martin Johnsrud SUNDBY (NOR) +29.5

3. Alex HARVEY (CAN) +1:09.3

4. Dario COLOGNA (SUI) +1:25.4

5. Marcus HELLNER (SWE) +1:42.4

6. Emil IVERSEN (NOR) +1:44.5

7. Andrew MUSGRAVE (GBR) +2:01.7

8. Simen Hegstad KRÜGER (NOR) +2:09.5

9. Maurice MANIFICAT (FRA) +2:10.9

10. Didrik TØNSETH (NOR) +2:13.2