Sci di fondo, Tour de Ski - 4° tappa: inseguimento femminile, Nilsson precede Weng e Oestberg

Stina Nilsson SWE - NordicFocus

La seconda tappa ad Oberstdorf, Germania, riduce ulteriormente il gruppo delle candidate alla vittoria finale e lancia le prime tre della classifica, ormai irraggiungibili. Stina Nilsson mantiene, con carattere, la prima posizione e replica all'assalto norvegese. Nella 10km ad inseguimento, in tecnica libera, la Nilsson ha una manciata di secondi di vantaggio al via, troppo poco per supporre gara solitaria. Si forma, come naturale, un trenino a tre effettivi, in cui la forza dei numeri pende dalla parte di Weng ed Oestberg. Nilsson è in una morsa pericolosa, su un terreno accidentato e con chilometri da percorrere. La fase iniziale è accorta, ma, con il trascorrere dei minuti, il passo si fa importante ed inizia, per la Nilsson, una gara di difesa. Mantiene le code di Weng ed Oestberg, poi sfreccia, perfetta, a un battito dal traguardo. In volata si conferma la migliore, non di poco. Weng precede Oestberg, Parmakoski è quarta, a debita distanza.

Un abisso divide le prime della classe e il resto della carovana. Jessica Diggins, al via ancora a contatto, incassa 1:47 di ritardo, Nicole Fessel, sesta, sfiora i 2:40. Macigni di proporzioni importanti, una sentenza anticipata.

Risale, in casa Italia, Ilaria Debertolis. Dopo gli ottimi risultati di stagione, si conferma la miglior azzurra, riscattando l'opaca prestazione di ieri. Ilaria recupera diverse posizioni e termina 23esima.

La classifica generale del Tour vede ora Nilsson al comando, con Weng a 6.7 e Oestberg - suo oggi il miglior crono - a 11.8. Difficile ipotizzare inserimenti da dietro, la finlandese Parmakoski è alla soglia del minuto.

Domani giornata di riposo, si riparte venerdì, con una 5km in tecnica libera sulle nevi di Dobbiaco.

Le migliori dieci

1. Stina NILSSON (SWE) 27:42.7

2. Heidi WENG (NOR) +1.7

3. Ingvild Flugstad ØSTBERG (NOR) +1.8

4. Krista PÄRMÄKOSKI (FIN) +42.4

5. Jessica DIGGINS (USA) +1:47.5

6. Nicole FESSEL (GER) +2:39.1

7. Nathalie VON SIEBENTHAL (SUI) +2:40.2

8. Yulia TCHEKALEVA (RUS) +2:40.3

9. Kathrine Rolsted HARSEM (NOR) +3:08.8

10. Kikkan RANDALL (USA) +3:15.5



L'ordine d'arrivo completo



CLASSIFICA TOUR DE SKI FEMMINILE

1. Stina NILSSON (SWE) 1:10:29.0

2. Heidi WENG (NOR) +6.7

3. Ingvild Flugstad ØSTBERG (NOR) +11.8

4. Krista PÄRMÄKOSKI (FIN) +57.4

5. Jessica DIGGINS (USA) +2:02.5

6. Nicole FESSEL (GER) +2:54.1

7. Nathalie VON SIEBENTHAL (SUI) +2:55.2

8. Yulia TCHEKALEVA (RUS) +2:55.3

9. Kathrine Rolsted HARSEM (NOR) +3:23.8

10. Kikkan RANDALL (USA) +3:30.5