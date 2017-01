Sci di Fondo, Tour de Ski - 4° tappa: inseguimento maschile, inarrestabile Ustiugov

Sergey Ustiugov RUS - NordicFocus

Sergey Ustiugov alza la posta. Quattro su quattro, la seconda pennellata ad Oberstdorf per annichilire i propositi di rimonta di Martin Johnsrud Sundby, pronto a divorare i 15km ad inseguimento in tecnica libera per annullare il disavanzo maturato nelle prime tre tappe. Il finale, invece, è ancora a bandiera russa, Ustiugov procede con passo regolare nella fase iniziale, aprendo al parziale ritorno del vincitore dello scorso Tour, poi innesta le marce alte quando si entra nella fase decisiva. L'inversione di rotta è evidente, Ustiugov sprigiona le residue energie, Sundby si scopre in riserva e paga dazio al traguardo. Il distacco aumenta, 37.2 all'arrivo, 42.2 in classifica. Un gap colmabile lungo le rampe del Cermis, nella settima e ultima uscita, ma le prossime due tappe possono ulteriormente "rivedere" la graduatoria.

A completare il podio di giornata, il canadese Alex Harvey, lucido nell'anticipare, allo sprint, un ottimo Dario Cologna. Da applausi la performance di Matti Heikkinen. Il finlandese, tra i più positivi in stagione, stampa il crono di riferimento e salta diversi avversari, recuperando prezioso terreno. Hellner, sesto, brucia Toenseth, mentre Krüger, Manificat e Musgrave completano la top ten.

De Fabiani sale un gradino e archivia la prova in quindicesima posizione. L'azzurro paga qualcosa nella seconda parte di gara, ma si conferma in salute in vista dei prossimi impegni.

Come detto, nella classifica del Tour, Ustiugov ha un rassicurante cuscinetto su Sundby, interessante è invece la lotta per la terza posizione, con Harvey che ha poco meno di 6 secondi su Cologna. Heikkinen, sui due, deve recuperarne circa 40.

15 KM TL A INSEGUIMENTO MASCHILE OBERSTDORF - CLASSIFICA FINALE

1. Sergey USTIUGOV (RUS) 37:58.5

2. Martin Johnsrud SUNDBY (NOR) +37.2

3. Alex HARVEY (CAN) +1:08.8

4. Dario COLOGNA (SUI) +1:09.6

5. Matti HEIKKINEN (FIN) +1:45.0

6. Marcus HELLNER (SWE) +1:47.6

7. Didrik TØNSETH (NOR) +1:47.6

8. Simen Hegstad KRÜGER (NOR) +1:52.4

9. Maurice MANIFICAT (FRA) +1:54.1

10. Andrew MUSGRAVE (GBR) +3:15.5

CLASSIFICA TOUR DE SKI MASCHILE

1. Sergey USTIUGOV (RUS) 1:52:18.1

2. Martin Johnsrud SUNDBY (NOR) +42.2

3. Alex HARVEY (CAN) +1:18.8

4. Dario COLOGNA (SUI) +1:24.6

5. Matti HEIKKINEN (FIN) +2:00.0

6. Marcus HELLNER (SWE) +2:02.6

7. Didrik TØNSETH (NOR) +2:02.6

8. Simen Hegstad KRÜGER (NOR) +2:07.4

9. Maurice MANIFICAT (FRA) +2:09.1

10. Andrew MUSGRAVE (GBR) +3:30.5