Biathlon, Oberhofer incinta: stagione finita

La notizia circolava già da qualche ora nel dietro le quinte del biathlon, ma ora ha assunto i crismi dell'ufficialità: Karin Oberhofer è incinta. La trentunenne altoatesina, bronzo nella mass start degli ultimi mondiali a Kontiolahti, è quindi costretta a ritirarsi da questa stagione agonistica. Il parto è infatti previsto per la prossima estate e per Oberhofer l'obiettivo, sportivamente parlando, è quello di tornare in tempo per le olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018.

L'atleta del gruppo sportivo dell'Esercito ha rilasciato una dichiarazione al sito ufficiale della Federazione Sport Invernali dove ringrazia tutti coloro che le sono vicini, rimandando a presto l'appuntamento in pista. "Ringrazio tutte le persone che mi sono vicine - ha dichiarato Oberhofer -, la Federazione e tutta la squadra con cui ho condiviso molte gioie in questi anni. Il biathlon è una parte fondamentale della mia vita, adesso mi attende un periodo ancora più importante, ci rivedremo presto in pista!".

Intanto l'avventura delle italiane del biathlon continua con le prove di Oberhof. Parteciperanno alla tappa tedesca quattro atlete: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Alexia Runggaldier e Federica Sanfilippo, mentre Gontier parteciperà alle prove di Ibu Cup in Val Martello. Il programma tedesco prevede tre gare, a partire dalla sprint di venerdì. Sabato l'inseguimento, domenica la mass start.