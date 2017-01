Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof: chi prenderà il posto di Laura Dahlmeier?

Daria Domracheva al ritorno dopo l'anno sabbatico e la gravidanza.

Dopo 654 giorni, ritorna finalmente il diamante più splendente del panorama del Biathlon femminile. A quasi 2 anni di distanza dalla sua ultima apparizione, la campionessa bielorussa Darya Domracheva ritornerà sulle scene ad Oberhof, con quale condizione fisica non è dato saperlo. L'obiettivo per Domracheva sono sicuramente i mondiali di Hochfilzen a Febbraio, anche se non è da escludere qualche colpo ad alto livello fin da subito.

Grande risultato che può arrivare anche a causa delle numerosissime defezioni nella tappa tedesca, prima fra tutte quella della padrona di casa e leader di coppa del mondo Laura Dahlmeier. La giovane tedesca ha deciso di disertare sprint ed inseguimento, gareggiando solo nella mass start per riprendersi al meglio da un mese di Dicembre molto impegnativo per lei. L'obiettivo principale, come per Domracheva, sono infatti i mondiali di febbraio e la conquista della coppa del mondo appare una cosa "secondaria".

La sua assenza favorirà sicuramente le inseguitrici: Kaisa Makarainen è distante 98 punti e i 120 punti in palio tra sprint e inseguimento sono alla sua portata: il poligono di Oberhof per le donne è difficilissimo e anche con un numero di errori elevato è molto probabile arrivare sul gradino più alto del podio, come Julian Eberhard ha dimostrato nella gara maschile. Alle spalle della finlandese c'è Gabriela Koukalova. Inferiore sci ai piedi, con un ottimo poligono potrebbe limitare i danni e trovarsi ancora davanti. Identico discorso di Makarainen si potrebbe fare per Marie Dorin Habert ( per lei sparare in piedi è sempre un cruccio).

Molte atlete hanno deciso di disertare la tappa: Franziska Preuss è vittima di un malanno di stagione mentre Tiril Eckhoff ha deciso di saltare la tappa per recuperare energie che potrebbero esserle utili nel proseguio della stagione. Mina vagante della sprint sarà Dorothea Wierer: l'atleta di Rasun da 2 anni non ha grande confidenza con la sprint, ma nell'ultima edizione in cui si gareggiò ad Oberhof riuscì a cogliere un bellissimo secondo posto alle spalle di Veronika Vitkova e anticipando Nicole Gontier che si piazzò sul terzo gradino del podio. L'Italia ad Oberhof va con il contingente ridotto: Gontier è stata dirottata in Ibu Cup per la tappa di casa di Val Martello, mentre Karin Oberhofer è incinta e non parteciperà più ad alcuna gara in questa stagione. A difendere il tricolore oltre a Dorothea Wierer saranno solo Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi e Alexia Runggaldier che avranno l'obiettivo di disputare la mass start di domenica.

Questa la startlist della sprint femminile di domani.