Biathlon - Oberhof: Koukalova si impone nella sprint, sesta Wierer

Biathlon Coppa del Mondo: Koukalova dove c'eravamo lasciati?

Gabriela Koukalova ad inizio anno aveva dichiarato di non credere alla possibilità di un suo bis nella generale di Coppa, ponendo come unico obiettivo i mondiali di Hochfilzen di Febbraio. La "Pinocchio" della Repubblica Ceca sta invece pensando seriamente alla doppietta e oggi ha messo un mattone importante in questa direzione, conquistando la sua quindicesima vittoria in gare di primo livello. L'ex Soukalova ha infatti condotto una gran gara, non ha sbagliato nulla al poligono ed è andata molto bene sugli sci.

Alle spalle di Soukalova si è piazzata una spettacolare Kaisa Maakarainen: la finlandese ha realizzato nettamente il miglior tempo sugli sci, ma ha commesso qualche imperfezione di troppo al tiro, due le penalità in piedi. A poco è servito un giro finale spettacolare .

Dietro a Kaisa Makarainen è giunta Marie Dorin Habert. La francese ha avuto un passo sugli sci simile alla campionessa ceca, ma il poco feeling con il secondo poligono l'ha relegata al 3° posto, a 24 secondi di distanza da Gabriela Koukalova. Ai piedi del podio un'altra francese, cioè Anais Chevalier, che non ha commesso alcuna sbavatura e si è dimostrata in grande crescita. In crescita anche Maren Hammerschmidt che al ritorno in Coppa del mondo ha colto un buonissimo quinto posto, dimostrandosi la miglior tedesca in una Germania orfana di Laura Dahlmeier. Al sesto posto è arrivata la prima azzurra, cioè Dorothea Wierer: 0 errori ma un passo non all'altezza delle migliori. Dietro di lei una discreta Olena Pidrushna, una brillante Monica Gwizdon e Celya Aymonier che ha commesso 2 errori di troppo a fronte di una buonissima performance nella componente fondo. A completare la top 10 l'olandese naturalizzata svedese Sloof. L'attesissima Darya Domracheva ha dimostrato di non essere nella miglior forma, commettendo 2 errori e piazzandosi in 37esima posizione. Per quanto riguarda le azzurre, prova molto positiva di Federica Sanfilippo, un solo errore e posizione numero 16. Pessimo il risultato per Lisa Vittozzi che ha sbagliato 3 volte, arrivando solo 59esima, nettamente meglio Alexia Runggaldier, 41esima con un solo errore.

1. KOUKALOVA Gabriela [CZE] (0+0) 22’28”5

2. MÄKÄRÄINEN Kaisa [FIN] (0+2) a 21”3

3. DORIN HABERT Marie [FRA] (0+1) a 24”0

4. CHEVALIER Anais [FRA] (0+0) a 30”6

5. HAMMERSCHMIDT Maren [GER] (0+0) a 35”9

6. WIERER Dorothea [ITA] (0+0) a 46”8

7. PIDHRUSHNA Olena [UKR] (0+0) a 51”3

8. GWIZDON Magdalena [POL] (0+0) a 56”4

9. AYMONIER Celia [FRA] (0+2) a 1’02”5

10. SLOOF Chardine [SWE] (0+0) a 1’12”9