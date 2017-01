Sci di Fondo, Tour de Ski - 5° tappa: Ustiugov fa cinquina e allunga in vetta

La quinta sinfonia di Sergey Ustiugov. Non conosce sosta la marcia del russo, a Dobbiaco, nella dieci chilometri in tecnica libera, con partenza ad intervalli, Ustiugov consegue l'ennesima vittoria, ma soprattutto distanzia in modo netto il principale antagonista in ottica Tour. Mentre l'incedere di Ustiugov è prepotente, redditizio, Sundby annaspa e precipita nelle posizioni di rincalzo, secondi pesanti che gravano ora sul dominatore delle ultime edizioni. Solo 14esimo Sundby.

Al vertice, spicca invece Maurice Manificat, unico rivale credibile nella tappa odierna. Una lunga rincorsa per il transalpino, in ritardo nelle fasi d'avvio, ma bravo a trovare il giusto ritmo per avvicinarsi al colosso Ustiugov. Un'inezia separa i contendenti sulla linea d'arrivo, 4 decimi che premiano, ancora una volta, il russo. Sul terzo gradino del podio sale Krueger, la sorpresa di giornata. Il giovane norvegese beffa il finlandese Heikkinen, con Hellner a completare la top five.

In ottica generale, attenzione all'ascesa di Cologna. Il ritorno ad alto livello è certificato dalle recenti prestazioni, l'elvetico può ora ambire a piazzamenti importanti. Non distante dalla seconda piazza di Sundby, Cologna scruta l'orizzonte per preparare l'attacco. In classico prima, sul Cermis poi. Difficile, non impossibile. La situazione, alle spalle di Ustiugov, è infatti in divenire, gli atleti dalla seconda alla nona posizione sono raccolti in poco più di un minuto.

Uno spicchio d'Italia a Dobbiaco. De Fabiani trova un'ottima performance ed entra nei migliori dieci. Il nono posto odierno è un trampolino in vista della sfida di domani, una 15 km in passo alternato, tecnica gradita al fondista azzurro. A punti anche Salvadori, 26esimo.

I primi 15:

1 44 USTIUGOV Sergey 21:47.9

2 34 MANIFICAT Maurice 21:48.3 +0.4

3 36 KRUEGER Simen Hegstad 22:04.5 +16.6

4 22 HEIKKINEN Matti 22:05.2 +17.3

5 38 HELLNER Marcus 22:13.7 +25.8

6 16 TOENSETH Didrik 22:15.1 +27.2

7 20 COLOGNA Dario 22:15.8 +27.9

8 5 PARISSE Clement 22:17.5 +29.6

9 26 DE FABIANI Francesco 22:17.7 +29.8

10 28 GAILLARD Jean Marc 22:19.8 +31.9

11 40 HARVEY Alex 22:22.1 +34.2

12 13 LIVERS Toni 22:23.8 +35.9

13 14 BESSMERTNYKH Alexander 22:24.6 +36.7

14 42 SUNDBY Martin Johnsrud 22:24.8 +36.9

15 30 HOLUND Hans Christer 22:25.7 +37.8

L'ordine d'arrivo completo

La classifica del Tour:

1. Sergey USTIUGOV (RUS) 2:13:51.0

2. Martin Johnsrud SUNDBY (NOR) +1:34.1

3. Dario COLOGNA (SUI) +2:07.5

4. Alex HARVEY (CAN) +2:08.0

5. Maurice MANIFICAT (FRA) +2:14.5

6. Matti HEIKKINEN (FIN) +2:32.3

7. Simen Hegstad KRÜGER (NOR) +2:34.0

8. Marcus HELLNER (SWE) +2:43.4

9. Didrik TØNSETH (NOR) +2:44.8

10. Jean Marc GAILLARD (FRA) +4:23.1